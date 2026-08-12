Motorinde indirim için geri sayım: ÖTV'de yeni düzenleme geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt maliyetlerine etkisini sınırlamak amacıyla motorinde ÖTV düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Tüketici, nakliyeci ve sanayicilerin maliyetlerini azaltmayı hedefleyen düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, dezenflasyon sürecini desteklemek ve artan akaryakıt maliyetlerinin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla yürüttüğü çalışmada sona gelindi.
Küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasını azaltmak için Eşel Mobil Sistemi'ni devreye alan Bakanlığın, motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yeni bir düzenlemeye hazırlandığı belirtildi.
Motorinde indirim hedefleniyor
Hazırlanan düzenlemeyle motorin fiyatlarında indirim sağlanması hedefleniyor. ÖTV tutarında yapılması planlanan değişiklikle başta tüketiciler olmak üzere taşımacılık ve sanayi sektörlerinin artan akaryakıt maliyetlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.
Gözler Resmi Gazete'de
Enflasyonla mücadele kapsamında hazırlanan düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.