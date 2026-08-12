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Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (12 Ağustos 2026)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 12 Ağustos 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Cihan Oruçoğlu
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Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (12 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 69.92 TL
Motorin: 80.07 TL
LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 69.77 TL
Motorin: 79.93 TL
LPG: 33.19 TL

Ankara:

Benzin: 70.89 TL
Motorin: 81.19 TL
LPG: 33.89 TL

İzmir:

Benzin: 71.17 TL
Motorin: 81.46 TL
LPG: 33.79 TL

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