Benzin ve motorine zam geliyor: Motorinde artış 5 lirayı aşacak

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Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarında yeni artış beklentisi oluştu.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların durmasının ardından taraflar arasında anlaşma beklentilerinin zayıflaması ve karşılıklı savaş tazminatı talepleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrol fiyatlarının 90 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinde de zam gündeme geldi.

Buna göre, benzinin litre fiyatında 2 lira, motorinin litre fiyatında ise 6,85 liralık artış bekleniyor. Eşel mobil sistemi kapsamında artışın bir bölümünün ÖTV'den karşılanması nedeniyle pompaya benzinde 1,50 lira, motorinde ise 5,13 lira zam yansıması öngörülüyor.

Benzin fiyatları 74 lirayı aşacak

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla benzinin litre fiyatının İstanbul'da 71,42 liraya, Ankara'da 72,89 liraya, İzmir'de 72,67 liraya, doğu illerinde ise 74,03 liraya çıkması bekleniyor.

Motorin 88 lirayı görecek

Motorindeki daha yüksek artışla birlikte litre fiyatının İstanbul'da 85,20 liraya, Ankara'da 86,32 liraya ve İzmir'de 86,59 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 88,05 liraya kadar çıkması bekleniyor.