Ticaret satışları geriledi, perakende yükseldi: Bir kalemde artış yüzde 30’a dayandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 9,4 geriledi.

Toplam ticaret satışlarındaki düşüşe karşın perakende ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 11,8 arttı.

Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında yüzde 28,8'lik artış

Perakende satışların alt kalemleri incelendiğinde en yüksek yıllık artış bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında gerçekleşti. Bu gruptaki satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 yükseldi.

Posta veya internet üzerinden yapılan satışların hacmi yüzde 22,4 artarken, gıda dışı ürünlerde otomotiv yakıtı hariç satış hacmi yüzde 17,6 yükseldi. Tıbbi ürünler ve kozmetik grubunda da yüzde 16,9'luk artış kaydedildi.

Saat ve mücevher hariç perakende ticaret satış hacmi yıllık yüzde 5,9, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 3,9, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,9 arttı.

Elektrikli eşya ve mobilya grubunda yıllık artış yüzde 1,6 olurken, otomotiv yakıtında yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda ticaret satış hacmi yüzde 1,9 arttı

Ticaret satış hacmi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 5,7 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4 arttı.

Perakende ticaret satış hacminde ise aylık artış yüzde 0,7 olarak kaydedildi.

Perakendenin alt kalemlerinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,1 ile bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında gerçekleşti. Posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3,1, tıbbi ürünler ve kozmetik yüzde 2,6, gıda dışı ürünler ise yüzde 1,6 arttı.

Buna karşılık elektrikli eşya ve mobilya satış hacmi aylık yüzde 4,4 geriledi. Gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1,5, saat ve mücevher hariç perakende satışlarda yüzde 1,2, tekstil, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 0,3 düşüş kaydedildi. Otomotiv yakıtı satış hacmi aylık bazda değişmedi.