THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşunu yaptı: 13 bin 800 kilometrelik rekor

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Türk Hava Yolları'nın (THY), İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avustralya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği özel charter uçuşu şirket tarihine geçti.

Juventus kafilesini taşıyan THY'ye ait Boeing 777-300ER tipi uçak, Avustralya'nın Perth kentinden havalanarak İtalya'nın Torino kentine aktarmasız uçtu. Yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik yolculuk, 16 saat 27 dakika sürdü.

Uçuş, hem katedilen mesafe hem de havada geçirilen süre açısından THY'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en uzun aktarmasız uçuş olarak kayıtlara geçti.

Perth-Torino uçuşu 16 saat 27 dakika sürdü

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten aktarılan bilgilere göre, rekor uçuş TC-LJE kuyruk tescilli Boeing 777-300ER tipi uçakla gerçekleştirildi.

Perth'ten havalanan uçak, yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik mesafeyi herhangi bir aktarma yapmadan katetti ve 16 saat 27 dakikanın ardından Torino'ya ulaştı.

Juventus dönüş yolculuğu için THY'yi tercih etti

Juventus, Avustralya programı kapsamında Perth'te Inter ile "Derby d'Italia" karşılaşmasını oynadı.

İtalyan ekibi, Avustralya programının ardından dönüş yolculuğu için Türk Hava Yolları'ndan özel charter hizmeti aldı. Böylece Juventus'un dönüş uçuşu aynı zamanda THY tarihinin en uzun aktarmasız operasyonuna dönüştü.

Rekora imza atan uçağın operasyon öncesindeki yolculuğu da dikkat çekti.

TC-LJE kuyruk tescilli Boeing 777-300ER, Juventus kafilesini almak amacıyla önce İstanbul'dan Perth'e TK3700 sefer sayısıyla pozisyon uçuşu gerçekleştirdi.

Bu yolculuk da yaklaşık 14 saat 30 dakika sürdü. Ardından Juventus kafilesini alan uçak, Perth-Torino hattında 16 saat 27 dakikalık rekor uçuşu gerçekleştirdi.