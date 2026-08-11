ABD'den Türk zeytinyağına darbe: En büyük pazarda dengeler değişiyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'nin zeytinyağına yönelik yeni gümrük vergisi tarifesi, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından birinde rekabeti daha çetrefilli hale getirebilir. Türk zeytinyağına uygulanan verginin artırılması özellikle İspanya ve Tunus karşısında yerli üretici için maliyet dezavantajı yaratacak.

Türk zeytinyağında maliyet kıskacı

Yeni düzenlemeye göre Türkiye'den ithal edilen zeytinyağına yüzde 12,5 gümrük vergisi uygulanırken, AB için oran yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, yeni tarifenin Türk zeytinyağını İspanyol ürünlerine göre yüzde 2,5 daha maliyetli hale getireceğini belirtiyor.

Zeytinyağı sektöründe kâr marjlarının düşük olması nedeniyle yüzde 2,5'lik farkın küçümsenmemesi gerektiğini belirten Kürlek, navlun giderleri de eklendiğinde Türk ihracatçısının ABD'deki rekabet gücünün daha fazla baskı altında kalacağını söyledi.

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının yüzde 28'i ABD'ye

ABD'nin sektör açısından önemi rakamlara da yansırken Kürlek'in aktardığına göre, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının yaklaşık yüzde 28'i ABD pazarına yapılıyor. Bu nedenle yeni vergi sadece ihracat maliyetlerini değil, Türkiye'nin en büyük alıcısındaki pazar payını da etkileyecek.

Kürlek, gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesi veya sektöre farklı destekler sağlanması gerektiğini belirterek, tarifelerin ilerleyen dönemde aşağı çekilmesini beklediklerini ifade etti.