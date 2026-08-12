Milyarder isim 4 mesleğin üzerini çizdi: Yapay zekayla yarışmayın

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Strategy'nin yönetim kurulu başkanı ve kurucu ortağı olan Michael Saylor, "Bir CEO'nun Günlüğü" programında 25 yaşındaki birinin elindeki sınırlı parayı nasıl değerlendirmesi gerektiği sorusuna "Pahalı bir üniversite eğitimi için 500 bin dolar harcamazdım ama yapay zeka aboneliği için ayda 20 dolar harcardım" diye cevap verdi.

"Yapay zekanın yapabildiği şeyleri öğrenmeyin"

Yapay zeka araçlarına ayda 20 ila 200 dolar arasında harcama yapılabileceğini belirten Saylor, eğitim için harcanan paradan çok neyin öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapay zekanın zaten yapabildiği işleri öğrenmenin anlamı kalmadığını savunan Saylor, bunun yerine gençlerin yapay zekayı kullanarak yeni şeyler üretme becerisine yönelmesi gerektiğini savundu.

Kendi eğitimine de değinen Saylor, bugün yeniden üniversiteye gidecek olsa geçmişte öğrendiği konuların yüzde 95'ini okumamayı tercih edeceğini söyledi.

Dört mesleğin üstünü çizdi

Saylor'a cerrah, avukat, muhasebeci veya şoför olmak isteyip istemeyeceği de soruldu. Dört meslek için de "hayır" yanıtını veren milyarder, bugün eğitim alacak olsa "dijital zeka" veya "dijital varlıklar" gibi hızla büyüyen alanlara yöneleceğini belirtti.

Öğrencilere ücretsiz çevrim içi eğitimler sunan Saylor Academy'nin kurucusu ve tek mütevellisi olan Saylor, bu nedenle de üniversite yerine düşük maliyetli dijital öğrenmeyi savunuyor.

Yapay zekayı kendi işlerinde de kullandığını söyleyen Saylor, Strategy'nin 15 milyar dolarlık satış yaptığı değişken faizli imtiyazlı hisse senedinin tasarlanması sürecinde ChatGPT'den destek aldığını da açıkladı.