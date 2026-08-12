Yapay zekâ işsizliği neden beklenen kadar artmadı?

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Teknoloji dünyasının en sert tahminlerinden biri, üretken yapay zekânın beyaz yakalı istihdamında büyük bir kırılma yaratacağıydı. Aradan geçen sürede kitlesel çöküş görünmedi; ancak işverenlerin çalışanlardan beklediği beceriler hızla değişti.

Beklenen işsizlik dalgası verilerde görünmedi

Yapay zekâ şirketlerinin yöneticileri son yıllarda özellikle giriş seviyesindeki beyaz yakalı işlerin önemli bölümünün ortadan kalkabileceği konusunda dikkat çekici tahminlerde bulundu. Büyük şirketlerin bazı işten çıkarma kararlarında yapay zekâyı gerekçe göstermesi de bu beklentiyi güçlendirdi.

Ancak Stanford Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan yeni değerlendirme, şu ana kadarki iş gücü verilerinin kitlesel bir yapay zekâ işsizliğine işaret etmediğini ortaya koyuyor.

2022’den bu yana yapay zekâya en fazla maruz kalan mesleklerde işsizlik oranı 0,77 puan yükselirken, teknolojiye en az maruz kalan gruptaki artış 0,85 puan oldu. Bir başka ifadeyle, yapay zekâdan en çok etkilenmesi beklenen çalışanlarda işsizlik diğer gruplardan daha hızlı artmadı.

Yüksek yapay zekâ maruziyetine sahip mesleklerde toplam istihdam da büyük ölçüde istikrarlı kalıyor. Kodlama ağırlıklı mesleklerde büyüme yavaşlasa da istihdam artışı henüz negatife dönmüş değil.

İşler yok olmuyor, görevler değişiyor

Büyük kırılmanın henüz istihdam sayılarında görülmemesinin temel nedenlerinden biri, şirketlerin teknolojiyi insan çalışanların yerine koymaktan çok mevcut görevleri yeniden düzenlemek için kullanması.

Yapay zekâ rutin araştırma, veri işleme, yazım, müşteri desteği ve analiz gibi işleri hızlandırırken aynı pozisyonda çalışan bir kişinin daha fazla işi tamamlamasına imkân tanıyor. Sonuç, bazı durumlarda işten çıkarma değil, aynı işin daha az kişiyle yapılabilmesi veya yeni çalışan ihtiyacının azalması oluyor.

Şirketlerin yapay zekâyı benimseme hızları arasında da büyük fark bulunuyor. Bazı teknoloji ve finans şirketleri sistemleri birçok iş sürecine entegre ederken, işletmelerin önemli bölümü hâlâ deneme ve pilot uygulama aşamasında bulunuyor.

Bu durum, bilgisayar ve internet devrimlerinde görülen gecikmeye benzer bir tablo oluşturuyor. Yeni teknolojinin ortaya çıkması ile şirketlerin organizasyonlarını, görev tanımlarını ve çalışan yapılarını tamamen değiştirmesi arasında yıllar geçebiliyor.

Çalışan için yeni risk: Çıta hızla yükseliyor

İş sayılarındaki büyük çöküş gerçekleşmemiş olsa da çalışanlar açısından tablo tamamen rahat değil.

ZipRecruiter'ın 1.000'den fazla ABD'li işverenle yaptığı araştırmaya göre şirketlerin yüzde 74'ü yapay zekâ becerilerini bazı pozisyonlar için güçlü bir avantaj veya doğrudan işe giriş şartı olarak görüyor. İşverenlerin yüzde 13'ü bu becerileri şirket genelindeki bütün pozisyonlarda arıyor.

Daha dikkat çekici olan ise işe başlayanlardan beklenen seviye. İşverenlerin yarısı adayların ilk günden itibaren yapay zekâ araçlarını pratik veya ileri seviyede kullanabilmesini bekliyor.

Teknoloji yalnızca aranan becerileri değiştirmiyor. İşverenlerin yüzde 57'si yapay zekâ nedeniyle çalışanlarından daha yüksek verimlilik beklemeye başladığını bildiriyor. Böylece aynı pozisyonda kalan çalışan için de üretilecek iş miktarı ve hız konusunda yeni bir baskı oluşuyor.

En büyük baskı genç çalışanlarda

Yapay zekânın iş gücü piyasasında ilk ciddi iz bıraktığı alanlardan biri giriş seviyesi pozisyonlar olabilir.

Araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 38'i daha önce genç veya deneyimsiz çalışanların yaptığı temel veri girişi ve işleme görevlerinin bir bölümünü yapay zekâya devrettiğini belirtiyor. Yüzde 31'i ise giriş seviyesi işler için aradığı deneyim şartını yükseltti.

Bu değişim yeni mezunlar açısından önemli bir sorun yaratıyor. Kariyerin ilk basamaklarında çalışanlara deneyim kazandıran rutin görevler otomasyona geçerken şirketler, aynı pozisyona başvuranlardan geçmişe kıyasla daha fazla tecrübe bekliyor.

Stanford'ın değerlendirmesinde de yeni mezunlar için işsizlik oranının 2026'nın ilk bölümünde yüzde 5,6'ya ulaştığına dikkat çekiliyor. Bunun tamamını yapay zekâya bağlamak mümkün değil; yüksek faizler, pandemi dönemindeki aşırı istihdamın geri alınması ve uzaktan çalışma gibi faktörler de gençlerin iş piyasasını etkiliyor.

Büyük kıyım gelmedi ama mücadele değişti

Bugünkü veriler, yapay zekânın milyonlarca çalışanı kısa sürede işsiz bırakacağı senaryosunun henüz gerçekleşmediğini gösteriyor. Bunun yerine daha yavaş fakat çalışma hayatının çok daha geniş bölümüne yayılan bir dönüşüm yaşanıyor.

Bir tarafta yapay zekâ sistemlerini geliştiren, yöneten, satan ve denetleyen yeni işler doğarken diğer tarafta mevcut mesleklerin içindeki rutin görevler azalıyor. Aynı işi yapan çalışanlardan daha yüksek üretkenlik ve daha geniş beceri seti bekleniyor.

Bu nedenle gelecek yılların asıl sorusu yalnızca "hangi meslekler ortadan kalkacak?" olmayabilir. Daha kritik soru, hangi çalışanların değişen iş tanımlarına yeterince hızlı uyum sağlayabileceği olacak.

Kitlesel işsizlik şimdilik görünmese de yapay zekânın çalışma hayatına getirdiği yeni rekabet çoktan başlamış durumda.