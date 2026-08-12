TÜİK: Tavuk eti üretimi haziranda yüzde 14,8 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı.

Haziran ayında tavuk eti üretiminde hem aylık hem de yıllık bazda artış kaydedildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 yükselirken, kesilen tavuk sayısındaki yıllık artış yüzde 14,4 oldu.

Bir önceki ay 202 bin 336 ton olarak kaydedilen tavuk eti üretimi, haziranda yüzde 14,8 artışla 232 bin 238 tona çıktı.

Yumurta üretimi yıllık bazda yüzde 21 arttı

Tavuk yumurtası üretimi haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gösterdi. Aylık bazda ise üretimde gerileme yaşandı.

Mayıs ayında 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, haziranda yüzde 1 azalarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adede geriledi.

İlk 6 ayda üretim arttı

Ocak-haziran döneminde tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 yükseldi. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2, tavuk eti üretimi ise yüzde 0,3 arttı.