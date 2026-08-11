Çin otomobil ihracatı yüzde 88 arttı

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Dünyanın en büyük otomobil pazarında iç satışlar üst üste 10’uncu ayda da geriledi. Çinli üreticiler, yoğun fiyat rekabeti ve zayıf tüketici talebi karşısında büyüme için rotayı daha hızlı biçimde Avrupa ve diğer dış pazarlara çeviriyor.

İç pazarda düşüş 10’uncu aya taşındı

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre ülkedeki yurt içi binek araç satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 azalarak 1,47 milyon adede geriledi.

Böylece Çin otomobil pazarındaki yıllık satış düşüşü üst üste 10’uncu aya ulaştı. Bununla birlikte gerilemenin hızı haziran ayına göre bir miktar yavaşladı. Haziranda yurt içi satışlar yüzde 23,4 düşüşle 1,62 milyon adet olmuştu.

Çin’de tüketici harcamalarının zayıf seyretmesi ve üreticiler arasındaki sert fiyat rekabeti, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki satışları baskılamaya devam ediyor.

Çin otomobil ihracatı 923 bine çıktı

İç pazardaki görünümün tersine Çin otomobil ihracatı temmuz ayında hız kazandı.

Yurt dışına gönderilen araç sayısı yıllık yüzde 88,2 artarak 923 bin adede ulaştı. Haziran ayında ihracat yüzde 82,1 artışla 882 bin araç seviyesinde gerçekleşmişti.

Böylece Çinli üreticilerin dış pazarlara yönelme eğilimi temmuz ayında daha da güçlendi.

İhracattaki artış, üreticilerin Çin’deki satış kaybını yurt dışındaki büyümeyle dengelemeye çalıştığını gösteriyor. Çinli markalar son dönemde özellikle Avrupa, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu’daki faaliyetlerini artırıyor.

Rekabet Çin sınırlarının dışına çıkıyor

Çin’de yıllardır devam eden yoğun rekabet, elektrikli ve hibrit araç üreticilerinin fiyatlarını aşağı çekerken şirketleri yeni pazarlara açılmaya da zorluyor.

Ülkenin yüksek üretim kapasitesi ve geniş tedarik zinciri, Çinli üreticilerin yurt dışında daha agresif fiyatlarla rekabet edebilmesine olanak sağlıyor.

Bu dönüşüm küresel otomotiv sektöründeki rekabeti de sertleştiriyor. Avrupa’daki üreticiler Çin menşeli elektrikli otomobillerin artan pazar payıyla mücadele ederken, birçok Çinli marka tarifelerin ve ticaret engellerinin etkisini azaltmak için yurt dışında üretim tesisi kurmaya yöneliyor.

Türkiye açısından da Çin otomobil ihracatındaki hızlı büyüme yakından izleniyor. Çinli markaların dış pazarlara daha fazla araç yönlendirmesi rekabeti artırabilecek olsa da Türkiye pazarındaki nihai etki vergi düzenlemeleri, ithalat koşulları ve yerel üretim yatırımları tarafından belirlenecek.