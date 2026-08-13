Teknoloji devinde yapay zekâ şaşkınlığı: Japon şirketlerin yüzde 80’i geride

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Japonya’nın teknoloji alanındaki güçlü konumuna rağmen şirketlerin yapay zekâyı günlük iş süreçlerine dahil etme hızı beklentilerin gerisinde kalıyor. Yeni araştırmaya göre ülkedeki şirketlerin yüzde 80’den fazlası yapay zekâyı ya yalnız belirli alanlarda kullanıyor ya da henüz kullanmaya başlamadı.

Ortaya çıkan tablo, Japon hükümetinin yapay zekâ yatırımlarıyla üretkenliği artırma planının önündeki en önemli sorunlardan birinin teknolojiye erişim değil, şirketlerin teknolojiyi iş modeline dönüştürme kapasitesi olduğunu gösteriyor.

Şirketlerin yalnızca yüzde 16’sı tam kullanıma geçti

Araştırmaya katılan Japon şirketlerinin yaklaşık yüzde 60’ı yapay zekâyı yalnızca belirli departmanlarda veya sınırlı görevlerde kullandığını bildirdi.

Şirketlerin yüzde 18’i yapay zekâyı iş yerinde kullanıp kullanmayacağına henüz karar vermedi. Yüzde 6’lık kesim ise teknolojiyi kullanmayı değerlendirmediğini belirtti.

Yapay zekâyı şirket genelinde temel bir çalışma aracı haline getirenlerin oranı yalnızca yüzde 16’da kaldı.

Üstelik şirket genelinde kullanım yaptığını söyleyen bazı işletmelerde bile teknolojinin kullanım alanının belge hazırlama gibi görece temel görevlerle sınırlı olduğu görülüyor.

Japonya rakiplerinin gerisinde kaldı

Tablonun dikkat çekici tarafı, Japonya’nın teknoloji ve endüstriyel otomasyon konusunda dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olması.

Japon hükümetinin bu yıl yayımladığı başka bir çalışma, ülkedeki şirketlerin yüzde 86,4’ünün üretken yapay zekâyı en az bir görev için kullandığını gösteriyor. Ancak bu oran Çin’de yüzde 98,1, Almanya’da yüzde 91,6 ve ABD’de yüzde 90,9 seviyesinde bulunuyor.

Yeni araştırma ise yapay zekâyı herhangi bir görevde denemek ile teknolojiyi şirketin bütününe yaymak arasında ciddi bir fark bulunduğunu ortaya koyuyor.

Japon şirketlerinin büyük bölümü yapay zekâyla tanışmış durumda ancak teknolojinin faaliyetlerin tamamına entegre edilmesi çok daha yavaş ilerliyor.

Para ayrılıyor ama şirketler temkinli

Yapay zekâ yatırımlarında da agresif bir harcama dalgası henüz görünmüyor.

Şirketlerin yalnızca yüzde 4’ü önümüzdeki bir veya iki yıl içinde yapay zekâ bütçelerinin yıllık yüzde 50’den fazla büyümesini bekliyor.

Yüzde 21’lik kesim bütçelerde yüzde 10 ile yüzde 50 arasında artış öngörürken, şirketlerin yüzde 30’u tek haneli büyüme bekliyor.

Yüzde 14 bütçesinin büyük ölçüde değişmeyeceğini belirtirken, yüzde 31 henüz yatırım miktarına karar vermedi.

Buna karşılık araştırmaya katılan hiçbir şirket yapay zekâ harcamalarını azaltmayı planladığını söylemedi. Bu durum, şirketlerin teknolojiye sırt çevirmediğini ancak yatırım hızında kontrollü hareket ettiğini gösteriyor.

Hükümet yapay zekâya hız vermek istiyor

Japonya açısından konu yalnız şirketlerin rekabet gücüyle sınırlı değil.

Ülkede yaşlanan nüfus ve küçülen iş gücü, üretkenlik artışını ekonomi politikasının en kritik başlıklarından biri haline getiriyor. Yapay zekâ, yarı iletkenler ve kuantum teknolojileri bu nedenle Japonya’nın yeni büyüme stratejisinin merkezinde bulunuyor.

Hükümet özel sektör yatırımlarını artırmayı ve şirketlerin yeni teknolojileri daha hızlı kullanmasını teşvik etmeye çalışırken, son araştırma bu dönüşümün şirketlerin içinde beklenenden daha yavaş gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Japonya daha önce endüstriyel robotlarda dünyaya öncülük etmiş olsa da üretken yapay zekâ yarışında ABD ve Çin merkezli şirketlerin güçlü konumu ülke üzerindeki baskıyı artırıyor.

Japon şirketlerinin parası içeride kalıyor

Araştırmadan çıkan bir başka dikkat çekici sonuç ise şirketlerin yatırım adresi oldu.

Katılımcıların yüzde 82’si yurt dışı yerine Japonya içindeki yatırımlara daha fazla ağırlık verdiğini belirtti.

Mart 2027’de sona erecek mali yılda şirketlerin yüzde 41’i Japonya içindeki yatırımlarını artırmayı planlıyor. Yüzde 50 mevcut yatırım seviyesini korumayı, yüzde 9 ise yatırımları azaltmayı öngörüyor.

Zayıf yenin ihracatçı şirketlerin gelirlerini desteklemesi, buna karşılık yurt dışı yatırımlarını yen bazında daha pahalı hale getirmesi de şirketleri Japonya içinde yatırım yapmaya yönelten faktörler arasında bulunuyor.

Nikkei Research tarafından 29 Temmuz-6 Ağustos döneminde gerçekleştirilen araştırmada 510 şirkete ulaşıldı ve 219 şirket ankete anonim olarak yanıt verdi.

Ortaya çıkan sonuç ise Japonya açısından yeni bir rekabet sorununa işaret ediyor: Ülke yapay zekâ yatırımlarını büyütmeye hazırlanıyor ancak teknolojinin şirketlerin günlük çalışma düzenine yayılması aynı hızda gerçekleşmiyor.