Otomotivde Çin’den kaçış başladı: Ford üretim rotasını değiştiriyor

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Ford, Çin’de üretilerek ABD pazarına gönderilen bazı Lincoln modellerinin üretim rotasını değiştiriyor. Kararın arkasında yüzde 52,5’e ulaşan tarifeler ile Çin bağlantılı araç teknolojilerine getirilen yeni kurallar bulunuyor.

Ford için Çin’den ithalat pahalılaştı

Ford’un lüks markası Lincoln için aldığı yeni karar, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin otomotiv üretimine doğrudan etkisini gösteriyor.

Şirket, bazı Lincoln modellerinin üretimini 2030’dan itibaren Çin’den ABD’ye taşımayı planlıyor. Ford CEO’su Jim Farley, kararın kolay olmadığını ancak tarifeler ve yeni düzenlemeler nedeniyle gerekli hale geldiğini belirtti.

Değişimin merkezindeki modellerden biri Lincoln Nautilus. Ford’un resmi üretim ağına göre Nautilus halen Çin’deki Hangzhou tesisinde üretiliyor ve ABD pazarına buradan gönderiliyor.

ABD’ye ithal edilen Çin üretimi Nautilus üzerindeki toplam tarife yükü ise yüzde 52,5 seviyesine ulaşıyor. Bu oran, üretimin Çin’de tutulmasının Ford açısından maliyet avantajını önemli ölçüde azaltıyor.

Sadece tarife değil, teknoloji kuralı da baskı yaratıyor

Ford’un üretim kararında yalnızca gümrük vergileri etkili değil. ABD, Çin ve Rusya bağlantılı yazılım ve donanım kullanılan bağlantılı araçlara yönelik kısıtlamaları aşamalı olarak devreye alıyor. Yazılım tarafındaki sınırlamalar 2027 model yılından itibaren, belirli donanımlara yönelik yasaklar ise daha sonraki aşamada uygulanacak.

Bu kurallar otomobil üreticilerini yalnız aracın nerede monte edildiğini değil, aracın içindeki yazılımın ve iletişim teknolojisinin nerede geliştirildiğini de yeniden değerlendirmeye zorluyor.

Ford, mevcut Nautilus’un yazılımının ABD’de geliştirilmesi nedeniyle satışına devam edebileceğini belirtse de şirket uzun vadede ABD pazarı için Çin üretimine bağımlılığı azaltmayı tercih ediyor.

General Motors da aynı rotaya girdi

Ford bu yönde adım atan tek ABD’li otomotiv şirketi değil. General Motors, Çin’de üretilen Buick Envision’ın yeni neslinin üretimini 2028’den itibaren ABD’ye taşımaya hazırlanıyor. Araç Kansas City bölgesindeki Fairfax fabrikasında üretilecek.

Böylece ABD pazarına Çin’den araç ithal eden iki büyük Detroit üreticisi de benzer bir strateji izlemeye başlamış durumda.

Bu değişim, şirketlerin Çin pazarından tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. General Motors kısa süre önce Çinli SAIC ile ortaklığını 20 yıl daha uzatırken Ford da Çin’de yerel pazara ve diğer ülkelere yönelik üretimini sürdürüyor.

Asıl değişim, ABD’de satılacak araçların üretiminde görülüyor. Yüksek tarifeler ve teknoloji kısıtlamaları, Çin’de üretip ABD’ye ihracat yapma modelini giderek daha maliyetli hale getiriyor.

Otomotivde üretim haritası yeniden çiziliyor

Ford’un Lincoln kararı otomotiv sektöründeki daha geniş bir değişime işaret ediyor. Şirketlerin geçmişte düşük üretim maliyetleri nedeniyle farklı ülkelerde kurduğu tedarik zincirleri artık yalnız maliyet hesabıyla şekillenmiyor. Tarifeler, teknoloji güvenliği, yerel üretim teşvikleri ve siyasi riskler fabrika kararlarında daha fazla ağırlık kazanıyor.

Ford’un ABD’de Lincoln Navigator’ı Kentucky’de, Lincoln Aviator’ı ise Illinois’de üreten mevcut tesisleri bulunuyor. Ancak Çin’den taşınacak üretimin hangi ABD fabrikasına verileceği henüz açıklanmadı.

Üretim değişiminin 2030’dan itibaren başlaması planlanırken Ford’un önündeki asıl karar, Çin’deki maliyet avantajının ABD’deki yüksek tarifeleri telafi edip edemeyeceği olacak.

Şimdilik verilen yanıt net görünüyor: ABD pazarı için üretilen bazı araçlarda rota yeniden Amerika’ya dönüyor.