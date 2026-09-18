Fed Başkan Yardımcısından SBV itirafı: Denetçiler riskleri biliyordu, ancak zamanında adım atılmadı

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Bowman, Londra'da gerçekleştirilen bir etkinlikte, SVB'nin Mart 2023'teki iflasına ilişkin bağımsız incelemenin ilk bulgularını açıkladı.

İncelemeyi Starling Advisory Group'un yürüttüğünü belirten Bowman, hazırlanan raporun SVB'nin iflasında neyin yanlış gittiğinin yanı sıra Fed'in denetim süreçlerinde yaşanan sorunların anlaşılması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Bowman, SVB'nin iflasının yalnızca tek bir bankanın başarısızlığı olmadığını, Signature Bank ve First Republic Bank'a hızla yayılan bir bulaşma etkisi yarattığını ve bankacılık sisteminin geneline yayılma tehdidi oluşturduğunu anımsattı.

Gelişmelerin etkilerini kontrol altına almak için hükümetin olağanüstü müdahalelerde bulunmak zorunda kaldığına işaret eden Bowman, SVB'nin iflasının bankacılık denetiminin etkinliğine yönelik kamu güvenini de sarstığını kaydetti.

Bowman, raporun SVB'nin iflasına ilişkin, "Fed denetim personelinin bankanın kırılganlıklarını iflastan önce tespit edip etmediği", "tespit ettiyse neden bankanın bu kırılganlıkları azaltması için zamanında ve kararlı adım atılmadığı" ve "denetim faaliyetlerinin ya da eylemsizliğinin SVB'nin iflasına katkıda bulunup bulunmadığı" şeklinde üç temel soruya odaklandığını anlattı.

"Bazı sorunların giderilmesi için adımlar attık"

Raporun kritik bulgularına değinen Bowman, Fed denetim personelinin bu kırılganlıkları Mart 2022 gibi erken bir tarihte bildiğini veya bilmesi gerektiğini, buna rağmen SVB'nin faiz oranı riskini veya risk yoğunlaşmasını azaltması için zamanında ve kararlı adımlar atılmadığını ifade etti.

Bowman, denetimdeki eylemsizliğin önemli nedenlerinden birinin uzun süredir var olan "riskten kaçınma kültürü" olduğuna dikkati çekerek, personelin bir adımın kesin olarak doğru olduğundan emin olmadığı durumlarda harekete geçmemeyi kişisel açıdan daha güvenli gördüğünü aktardı.

İncelemenin tamamlanmasını beklemeden raporda ortaya konulan bazı sorunların giderilmesi için adımlar atıldığını söyleyen Bowman, Denetim Faaliyet İlkeleri Bildirimi'ni yayımladıklarını ve denetimlerin temel amacının yeniden belirlendiğini anlattı.

Bowman, kurum kültürü sorununu da doğrudan ele aldıklarının altını çizerek, böylelikle denetçilerin endişelerini çekinmeden üst makamlara taşımasının ve denetim ekiplerinin hangi alanlarda daha açık yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunun görülmesinin sağlanacağını kaydetti.

SVB'nin iflasının hem bankacılık sistemindeki hem de Fed'in denetim süreçlerindeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını belirten Bowman, bağımsız incelemenin bu sorunların açık biçimde değerlendirilmesi ve anlamlı reformların hayata geçirilmesi için temel oluşturduğunu vurguladı.

Öte yandan Bowman, büyük bankalara uygulanan stres testlerinin daha şeffaf ve öngörülebilir hale getirilmesini hedefleyen yeni çerçevenin gelecek haftalarda değerlendirileceğini açıkladı.