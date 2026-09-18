7 yıllık altın düğümü çözülüyor: 4 milyar dolarlık rezerv ABD'ye taşınacak

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Venezuela'nın yıllardır tartışma konusu olan milyarlarca dolarlık altın rezervlerinde kritik bir gelişme yaşandı.

Financial Times'ın (FT) konuya yakın dört kişiye dayandırdığı haberine göre, Venezuela hükümeti ile muhalefet 4 milyar dolar değerindeki altın rezervlerinin geleceğine ilişkin anlaşmaya yaklaştı. Plan kapsamında Venezuela Merkez Bankasına ait altınların İngiltere Merkez Bankası'ndan New York Fed'e transfer edilmesi öngörülüyor.

Kontrol hükümete geçecek ancak satamayacak

Önerilen anlaşmaya göre altınların yasal kontrolü Delcy Rodríguez'in geçici hükümetine verilecek. Ancak hükümet rezervleri doğrudan satamayacak. Bunun yerine altınların, hükümetin borçlanmasında teminat olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Böylece sağlanacak finansmanın kamu harcamalarının yanı sıra haziran ayında meydana gelen çifte depremin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

7 yıllık anlaşmazlık sona erebilir

Anlaşmanın hayata geçmesi halinde Venezuela altınları üzerindeki yedi yıldır devam eden ihtilaf da sona erecek. Anlaşmazlık 2019'da ABD, İngiltere ve bazı diğer ülkelerin dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaidó'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından başlamıştı.