Bakan Kacır Diyarbakır'da açıkladı: İmalat sanayinde katma değer 250 milyar doları aştı

Bakan Kacır, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Mehmet Şirin Açar Kongre Salonu'nda düzenlenen "Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış-Temel Atma ve İmza Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kacır, Diyarbakır'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli birer adım olarak gördükleri 20 projeyi hizmete aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda, dünyada eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesine imza attıklarını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayiden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda Türkiye'yi dünyada örnek gösterilen bir konuma taşıdık. Güçlü üretim kabiliyetimiz ve sağlam altyapımızla, imalat sanayimizin katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıkardık. 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ürün ihracatımızı 280 milyar dolara taşıdık. Türkiye'yi pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdik. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle yatırımın ve refahın ülkemizin her köşesine yayıldığı bir Türkiye inşa ettik. Şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını azaltan, her bölgemizin potansiyelini harekete geçiren bir kalkınma anlayışını hakim kıldık."

Kacır, Bakanlık olarak, yatırım teşvikleriyle, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lere sağladıkları destekler ve kalkınma projeleriyle Diyarbakır'ı Türkiye Yüzyılı'na hazırladıklarını belirterek, 23 yılda kente 3 yeni OSB kazandırıldığını ifade etti.