Türk kuru meyvesinde rota Hindistan: Hedef pazar payını büyütmek

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Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 14-19 Eylül 2026 tarihlerinde İzmir ve Gaziantep'i kapsayan "Hindistan Sektörel Alım Heyeti"ne ev sahipliği yaptı.

Hindistan'ın kuru ve kabuklu meyve sektöründe faaliyet gösteren 7 firmasının katıldığı programın İzmir ayağında 20'den fazla Türk ihracatçı firma yaklaşık 150 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde başta kuru kayısı, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm ve Antep fıstığı olmak üzere Türkiye'nin öne çıktığı ürün gruplarında yeni ticaret ve uzun vadeli iş birliği olanakları ele alındı.

Hindistan'a ihracat 863 milyon dolara ulaştı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gabay, Türkiye'nin Hindistan'a 2025 yılında 1 milyar 241 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

2026 yılının ocak-ağustos döneminde Hindistan'a ihracatın yüzde 6 artarak 863 milyon dolara ulaştığını aktaran Gabay, bu ülkeye yıllık 133 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Türk kuru meyve sektörünün Hindistan'da mevcut potansiyelin daha büyük bölümünden pay alabileceğini ifade eden Gabay, "Türk kuru inciri, kuru kayısısı ve çekirdeksiz kuru üzümünün kalitesi ve ürün çeşitliliğiyle Hindistan pazarında çok daha güçlü bir konuma ulaşabileceğine inanıyoruz" dedi.

Yaklaşık 150 ikili iş görüşmesinin hem Türk ihracatçıların Hindistan pazarına ilgisini hem de Hintli alıcıların Türk ürünlerine yönelik talebini ortaya koyduğunu belirten Gabay, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hindistan ile sektörel iş birlikleri geliştirilecek

Program kapsamında Nuts and Dry Fruits Council (India) Saymanı ve MEWA Başkanı Rajeev Pabreja ile Forum of Indian Food Importers Kurucu Direktörü Amit Lohani ile de görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde Türkiye ile Hindistan arasındaki kuru meyve ticaretinin geliştirilmesi, sektörler arasındaki iletişimin artırılması ve ortak projeler ele alındı.

Gabay, ihracatçıları doğrudan Hintli ithalatçılarla buluştururken Hindistan'daki sektör kuruluşlarıyla da kurumsal iş birliklerini geliştirdiklerini belirterek, karşılıklı ziyaret ve ticari temasları düzenli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sıradaki hedef MEWA India 2027

Sektörün Hindistan pazarındaki bir sonraki önemli adımı ise 11-13 Mart 2027 tarihlerinde Mumbai'de gerçekleştirilecek MEWA India 2027 Fuarı olacak.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Turkish Dried Fruits TURQUALITY Projesi kapsamında fuara katılmayı ve aynı dönemde sektörel ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyor.

Gabay, fuar ve ticaret heyetiyle Türk ihracatçıların daha fazla ithalatçı, distribütör ve sektör profesyoneliyle doğrudan temas kurmasını hedeflediklerini ifade etti.

Hint tüketicisine Türk kuru meyvesi tanıtılıyor

Birlik, Hindistan'daki çalışmalarını dijital kanallarda da sürdürüyor. Türk kuru meyvelerinin özellikleri, kullanım alanları, tarifleri ve beslenmedeki yerine ilişkin içerikler sosyal medya üzerinden Hint tüketicilerine ulaştırılıyor.

Hedeflerinin Hindistan'da Türk kuru meyveleri için kalıcı bir marka algısı oluşturmak olduğunu belirten Gabay, özellikle kuru incir, kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzümün bilinirliğini ve pazar payını artırmak istediklerini kaydetti.

Heyetin ikinci durağı Gaziantep oldu

İzmir'deki temasların ardından Hindistan Sektörel Alım Heyeti Gaziantep'e geçti. Hintli alıcılar burada kuru meyve ihracatçılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirirken sektör ve firma ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerde Türkiye'nin kuru meyve üretim, işleme ve ihracat kapasitesi Hintli alıcılara tanıtıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İzmir ve Gaziantep'i kapsayan programla Türkiye'nin üretim gücü ve ürün çeşitliliğini Hindistan'ın önde gelen alıcılarına doğrudan tanıtarak iki ülke arasındaki kuru meyve ticaretini büyütmeyi hedefliyor.