Fed 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırdı: Küresel piyasalarda gözler yeni haftanın verilerinde

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Küresel piyasalar haftayı merkez bankalarının faiz kararları, Orta Doğu’daki gelişmeler ve yüksek tahvil faizlerinin etkisi altında geçirdi. Fed politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş piyasaları desteklerken, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler risk iştahını sınırladı.

Yeni haftada ise yatırımcıların odağında yoğun veri gündemi olacak.

Fed politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 3,75-4 aralığına yükseldi.

Karar oy birliğiyle alınırken, Fed en son Temmuz 2023’te yüksek enflasyonla mücadele kapsamında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmiş ve politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı.

Fed, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi. Banka, verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının sağlam olduğunu; istihdam artışlarının ise iş gücündeki artışla aynı hızda seyrettiğini belirtti. İşsizlik oranında önemli bir değişiklik olmadığı aktarıldı.

Fed enflasyon tahminini yükseltti

Fed, bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye yükseltti. 2027 yılı beklentisi yüzde 2,3 seviyesinde bırakıldı.

2028 yılı enflasyon tahmini yüzde 2’den yüzde 2,1’e çıkarılırken, 2029 tahmini yüzde 2 olarak belirlendi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. 18 yetkiliden 16’sı bu yıl en az bir faiz artışı daha öngörüyor.

Fed Başkanı Warsh: Enflasyon çok yüksek

Fed Başkanı Kevin Warsh, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında enflasyona ilişkin mesaj verdi.

Warsh, “Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle” dedi.

Yaz aylarında açıklanan enflasyon verilerinin temel eğilimlerde kayda değer bir iyileşmeye işaret etmediğini belirten Warsh, faiz artırımının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik doğru bir adım olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fed’in faiz artırımının ardından faiz oranlarının yüzde 1’e veya daha düşük seviyeye indirilmesi çağrısında bulundu.

Dolar endeksi yüzde 1 yükseldi

Fed’in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla dolar endeksi haftayı yükselişle tamamladı.

Dolar endeksi haftalık bazda yüzde 1 artarak 100,2 seviyesine çıktı.

Tahvil piyasasında da yükseliş dikkat çekti. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin enflasyonist baskıları kalıcı hale getirebileceğine yönelik endişelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 5,04’e ulaştı.

Bu, 2007’den bu yana görülen en yüksek seviye oldu. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 5 seviyesinden tamamladı.

Brent petrol 103,2 dolara geriledi

Suudi Arabistan ile Yemen’deki Husiler arasındaki çatışmalara ilişkin endişeler devam ederken, Orta Doğu’dan piyasalara petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulunabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 1,4 düşüşle 103,2 dolardan tamamladı.

Altının onsu 4 bin 378 dolara çıktı

Petrol fiyatlarındaki düşüş altın fiyatlarını da olumlu etkiledi. Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,7 yükselerek 4 bin 378 dolardan kapandı.

Fed’in politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesi küresel piyasalar açısından destekleyici unsurlar oldu. Buna karşılık yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızının yavaşlayabileceğine ilişkin endişeler, Orta Doğu’daki gerilimin devam etmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalması küresel risk iştahını baskıladı.