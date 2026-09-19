1.000 liralık çiçek nasıl 10 bin liralık buket oluyor? Esnaf tek tek anlattı

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Çiçek fiyatlarının son dönemde yüksek bulunması ve özellikle özel günlerde buketlere ödenen rakamların tartışılması üzerine bir çiçekçinin sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşletmeci, 10 bin liraya sattığı bir buketi örnek göstererek fiyatın yalnızca kullanılan çiçeklerin maliyetinden oluşmadığını anlattı.

Sosyal medyada paylaştığı videoda, bukette kullanılan çiçeklerin maliyetinin yaklaşık 1.000 lira olduğunu belirten çiçekçi, satış fiyatının neden 10 bin liraya kadar çıktığına ilişkin kalemleri tek tek sıraladı.

7/24 çalışan dolaptan kiraya kadar giderleri sıraladı

Çiçeklerin tazeliğini koruması için özel dolaplarda muhafaza edildiğini belirten işletmeci, bu dolapların günün 24 saati çalıştığını ve ciddi bir elektrik gideri oluşturduğunu söyledi.

Dükkan kirasının yanı sıra stopaj ve vergi ödemelerinin de bulunduğunu ifade eden çiçekçi, kredi kartıyla yapılan satışlarda ise yüzde 4-5 seviyelerine varan komisyon kesintileri olduğunu dile getirdi.

Kalite ve ambalaj maliyetine dikkat çekti

Bir buketin yalnızca çiçeklerden oluşmadığını vurgulayan işletmeci, kullanılan garnitürlerin de maliyete dahil olduğunu söyledi. Piyasada aynı görünüme sahip buketlerin daha düşük fiyatlara hazırlanabildiğini ancak kullanılan çiçeklerin kalitesinin farklılık gösterdiğini belirtti.

Kendi işletmelerinde "A1 kalite" olarak nitelendirdiği çiçekleri kullandıklarını söyleyen çiçekçi, farklı renklerdeki ambalaj malzemeleri ve kurdelelerin de buketin toplam maliyetini artırdığını kaydetti.

Siparişlerin müşterilerin adresine kadar ulaştırıldığını hatırlatan işletmeci, kurye giderinin de satış fiyatına yansıyan kalemlerden biri olduğunu söyledi.