ATO Başkanı Baran’dan Erdoğan’a KDV önerisi: 6 aya kadar ertelensin

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ankara iş dünyasının beklenti ve önerileriyle, başkentin ekonomik ve ticari gelişimini hızlandıracak, uluslararası konumunu daha da güçlendirecek konuları arz ettiklerini bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Baran'ın, Ankara ekonomi ve ticaretinin gelişimine ilişkin "Ankara Raporu"nu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu belirtildi.

Söz konusu raporda, Ankara iş dünyasının gündemindeki konular yer aldı.

Finansmana erişimin zorlaştığı ve finansman maliyetlerinin yükseldiği mevcut koşullarda, işletmelerin nakit sıkıntısı yaşadığı ve ticaretin vadeli satışlarla gerçekleştirildiği aktarılan raporda, ATO üyelerinin, Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüğünün işletmelerin nakit akışı ve işletme sermayesi üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Raporda, KDV ödeme süresinin ticari işlemin tahsilat vadesi dikkate alınarak belirlenmesi ve satış bedeli henüz tahsil edilmemiş işlemlerde KDV ödeme yükümlülüğünün 3 veya 6 ay süreyle ertelenmesine imkan sağlayacak bir düzenleme yapılması önerisinde de bulunuldu.

"Outlet Köyü Projesi'ni dile getirdik"

Açıklamada, Baran'ın, kabule ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ankara iş dünyasının beklenti ve önerileri ile başkentin ekonomik ve ticari gelişimini hızlandıracak, uluslararası konumunu daha da güçlendirecek konuları arz ettiklerini bildirdi.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan (YHT), Esenboğa Havalimanı'na uzanacak olan ve ihale aşaması tamamlanan metro hattının Ankara'nın ticaret, turizm ve yatırım potansiyelini yükselteceğini ve Ankara'nın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Ankara'nın dünya ile bağını güçlendirecek yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusuna ilişkin çalışmalarımız hakkında bilgi arz ettik. Başkentimizin ticaret, ihracat ve turizm alanındaki gelişimine dikkati çektiğimiz kabulde, şehrimizde bir serbest bölge kurulması ile Outlet Köyü Projesi'ni de dile getirdik."