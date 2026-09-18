AB bütçesinde saflar ayrıldı: 5 ülke kesinti istedi

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Almanya, Danimarka, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2028-2034 dönemini kapsayan 2 trilyon euroluk bütçe teklifinde kesintiye gidilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ve Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Politico'da yayımlanan ortak makalelerinde mali kısıtlamaların arttığı bir dönemde yeni önceliklerin mevcut harcamalara eklenerek finanse edilemeyeceğini vurguladı.

Güvenlik ve inovasyona daha fazla kaynak çağrısı

Beş ülke, güvenlik, savunma, rekabet gücü ve inovasyona daha fazla kaynak ayrılması için mevcut harcamalarda önceliklendirmeye gidilmesini talep etti. Komisyonun teklifinin ekonomik ve siyasi gerçeklerle uyuşmadığını savunan ülkeler, toplam tutarın birkaç yüz milyar euro azaltılması gerektiğini kaydetti.

Üye devletlerin kamu maliyelerini kontrol altında tutmak için zorlu kararlar aldığına işaret edilen ortak makalede, AB'nin de benzer bir mali disiplin izlemesi gerektiği ifade edildi. AB kurumlarında personel artışına karşı çıkılırken, sağlanacak tasarrufların güvenlik ve ekonomik gücü destekleyen alanlara aktarılması çağrısı yapıldı.

Ortak borçlanmaya da karşı çıktılar

Beş ülke, yeni harcamaların AB düzeyinde ortak borçlanmayla karşılanmasına da karşı çıktı. Covid-19 salgını sonrasında oluşturulan kurtarma fonu için alınan borçların geri ödemelerinin 2028-2034 döneminde 170 milyar euroluk maliyet yaratacağına dikkat çekildi.

Borçların geri ödemesinin ertelenmesinin sorunu çözmeyeceği görüşünü paylaşan ülkeler, yeni ortak borç yerine mevcut kaynakların yeniden önceliklendirilmesini savundu.

Almanya, Danimarka, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya birlikte AB bütçesinin yüzde 40'ını finanse ederken, AB ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı ikili desteğin de yüzde 70'ini karşılıyor. Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiği vurgulanırken, diğer üye devletlere daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısı yapıldı.

Yeni bütçe için oy birliği gerekiyor

AB'nin uzun vadeli bütçesi yedi yıllık dönemler için hazırlanıyor. Komisyonun 2028-2034 dönemine yönelik 2 trilyon euroluk teklifi; güvenlik ve savunma, rekabet gücü, göç, enerji ve iklim dayanıklılığı gibi alanlara daha fazla kaynak ayrılmasını öngörüyor.

Yeni mali çerçevenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosunun onayının yanı sıra üye ülkelerin AB Konseyinde oy birliğiyle anlaşması gerekiyor.