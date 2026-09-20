TOKİ borcu olanlar dikkat: Yüzde 25 indirim başlıyor

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine düzenlenen kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak. Kampanyadan 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceği öngörülüyor.

Başvurular 19 Ekim'e kadar sürecek

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankalara başvurabilecek.

Borç kapatma tarihi itibarıyla oluşan güncel borç bakiyesi de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenilebilecek. Kampanya sona erdikten sonra gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

Borcun tamamını kapatamayanlar da yararlanabilecek

TOKİ, borcunun tamamını ödeme imkanı bulunmayanlara da kısmi indirim hakkı tanıyacak. Buna göre borç bakiyesinin en az yüzde 25'i kadar peşin ödeme yapanlara, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

Alıcılar borçlarını kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kimler yüzde 25 indirimden yararlanabilecek?

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.

Başvuru sırasında, borcun kapatılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca geçmiş dönem taksit veya emlak vergisi borcu bulunmaması şartı aranacak.

Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar ise kampanyadan yararlanamayacak.

Borcunu kapatana tapu verilecek

Kat mülkiyeti kurulmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunun tamamını kapatan alıcılara tapuları teslim edilecek. Bu kişilerin bankaya başvururken ilgili belediyeden alınmış emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.