4,5 milyon dolarlık yatırımla 400 robotu sahaya çıkardı
Saha Robotik, bugüne kadar aldığı 4,5 milyon dolarlık yatırımla robotik teknolojilerini ölçeklerken, sahadaki aktif robot sayısını 400’ün üzerine çıkardı. Son bir buçuk yılda cirosunu 1,5 milyon dolardan 4 milyon dolara taşıyan girişim, Norveç ve İngiltere üzerinden Avrupa’daki büyümesini hızlandırıyor.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Otel, restoran ve kafe sektöründe artan operasyon maliyetleri ve insan kaynağının verimli kullanılması ihtiyacı, robotik teknolojilerin kullanım alanını genişletiyor. Türkiye’de 2020 yılında kurulan Saha Robotik de bu dönüşümün yerli oyuncularından biri olarak, geliştirdiği otonom servis, hizmet ve teslimat robotlarıyla Horeca sektörünün operasyonlarına teknoloji entegre ediyor. Girişim, bugün 400’ün üzerinde robotu sahada aktif olarak çalıştırırken, son bir buçuk yılda cirosunu 1,5 milyon dolardan 4 milyon dolara çıkardı. Saha Robotik Ürün ve Pazarlama Müdürü İsmail Çakmak’ın DÜNYA Gazetesi’ne verdiği bilgilere göre, şirketin odağında artık yalnızca robot üretmek değil, restoran ve otellerin operasyonlarını baştan sona daha verimli hale getiren bir teknoloji ekosistemi oluşturmak bulunuyor. Çakmak, bu yaklaşımı “Horeca 4.0” olarak tanımlıyor.
Seri üretim altyapısı geliştirildi
Saha Robotik’in büyüme hikâyesinde yatırım turları önemli bir yer tuttuğunun anlatan Çakmak, “İlk olarak APY Ventures liderliğinde 380 bin dolarlık tohum yatırım aldık. Bir sonraki aşamada ise 2023 yılında 3 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladık. Bugüne kadar aldığımız toplam yatırım 4,5 milyon dolara ulaştı. 2023’teki yatırımın önemli bölümünün seri üretim altyapısının geliştirilmesi ve yurt dışı operasyonlarının hızlandırılması için kullanmaya çalıştık. Bizim yatırım hikâyemiz aslında robotik teknolojilerin Türkiye’de yalnızca Ar-Ge alanında değil, ticarileşme ve uluslararasılaşma aşamasında da karşılık bulmaya başladığını gösteriyor” dedi.
Garsonun yerine değil yanında çalışıyor
Çakmak, Saha Robotik’in Horeca sektöründeki temel yaklaşımının, robotların insan çalışanların yerine geçmesinden ziyade onların verimliliğini artırması üzerine kurulduğunu kaydetti. Çakmak, “Servis robotları mutfaktan aldıkları siparişleri masalara taşıyabiliyor, boşları yeniden mutfağa götürebiliyor. Robotların fiziksel olarak bir insan koluna sahip olmaması nedeniyle özellikle restoranlarda garsonlarla birlikte çalışması öngörülüyor. Böylece garsonların uzun mesafelerde taşıma ve yürüme gibi operasyonel işlere ayırdığı zaman azaltılırken, aynı anda daha fazla masaya hizmet verebilmeleri amaçlanıyor. Bu modelle, özellikle personel maliyetlerinin işletmeler açısından önemli bir gider kalemi olduğu Horeca sektöründe verimlilik arayışına yanıt vermeyi hedefliyoruz. Saha Robotik, robot teknolojisinin insan kaynağını ortadan kaldırmasından ziyade, çalışanların müşteriyle iletişim ve hizmet kalitesi gibi daha yüksek katma değerli işlere odaklanmasına imkân sağlayabileceğini savunuyor.
Masadaki cihaz satış verisini de topluyor
Girişimin yeni nesil çözümlerinde robotların yanı sıra masaüstü sipariş cihazları da önemli bir yer tutuyor. Doğal dil üzerinden sipariş alabilen bu cihazlar, müşterinin talebine göre tamamlayıcı ürün önerileri de yapabiliyor. Çakmak, şunları söyledi: “Örneğin döner siparişi veren müşteriye patates veya turşu önerilebiliyor. Böylece sistem yalnızca sipariş alma operasyonunu otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çapraz satış fırsatları oluşturuyor. Toplanan veriler ise işletmelere farklı bir avantaj sağlıyor. Hangi ürünlerin birlikte satıldığı, hangi saatlerde yoğunluk yaşandığı, müşteri dağılımının nasıl değiştiği ve hangi ürünlerin daha fazla talep gördüğü gibi bilgiler analiz edilebiliyor.”
60 binin üzerinde otonom teslimat
Çakmak, Saha Robotik’in robotik teknolojilerle ilgili deneyiminin yalnızca restoran ve otellerle sınırlı olmadığını anlatarak, “Hastaneler, iş merkezleri, kompleks yapılar, havalimanları ve alışveriş merkezleri gibi farklı kapalı alanlarda da çözümler geliştiriyoruz. 2021 yılında Skyland İstanbul’da hayata geçirilen otonom online market modelimiz, robotların gerçek yaşam ortamlarında kullanımına ilişkin önemli uygulamalarından biri oldu. Sistem üzerinden verilen siparişlerin asansörler kullanılarak dairelere ulaştırılması sağlandı. Bugüne kadar 60 binin üzerinde sipariş bu sistemle son kullanıcıya ulaştırıldı” diye konuştu.
Hedef global Horeca pazarı
Türkiye’de önemli bir müşteri ve robot filosuna ulaşan Saha Robotik’in yeni dönem büyüme stratejisinden bahseden Çakmak, bunun merkezinde yurt dışı projelerin yer aldığını söyledi. Çakmak, “Birleşik Krallık’ta yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren bir ofisimiz var. İngiltere’de de hâlihazırda pilot robotlarımız çalışıyor. Nordic pazarı için de Norveç’te bir ofis açtık. Böylece Avrupa’daki operasyonlarımızı iki farklı merkez üzerinden genişletmeye hazırlanıyoruz. Türkiye’den doğan bir Horeca teknolojisi markasını küresel pazarda ölçeklemeye odaklanıyoruz.”
Ürün ailesinde 3 ayrı kategori
2020 yılında Serhat Kalyoncu ve Murat Ayrancı tarafından kurulan girişim, Türkiye’de geliştirdiği robotik altyapıyı farklı ülkelerdeki Horeca operasyonlarına uyarlamayı hedefliyor. Saha Robotik’in ürün ailesinde Speedy Service, restoranlarda mutfak ve masa arasındaki taşıma operasyonlarında garsonlarla birlikte çalışırken; Speedy Kurye, özellikle hastane, otel ve kompleks yapılarda dışarıdan gelen kargoların bina içerisinde dağıtımının otonomlaştırılmasına odaklanıyor. Speedy Base ise kapalı alanlarda doğal navigasyonla otonom hareket edebilen ve farklı operasyonlara uyarlanabilen bir platform olarak konumlanıyor. Şirketin ürünleri, asansör sistemleriyle entegrasyon sayesinde çok katlı binalarda da görev yapabiliyor.