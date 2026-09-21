4,5 milyon dolarlık yatırımla 400 robotu sahaya çıkardı

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Otel, restoran ve ka­fe sektöründe artan operasyon maliyet­leri ve insan kaynağının ve­rimli kullanılması ihtiyacı, robotik teknolojilerin kulla­nım alanını genişletiyor. Tür­kiye’de 2020 yılında kurulan Saha Robotik de bu dönüşü­mün yerli oyuncularından bi­ri olarak, geliştirdiği otonom servis, hizmet ve teslimat ro­botlarıyla Horeca sektörünün operasyonlarına teknoloji en­tegre ediyor. Girişim, bugün 400’ün üzerinde robotu saha­da aktif olarak çalıştırırken, son bir buçuk yılda cirosunu 1,5 milyon dolardan 4 milyon dolara çıkardı. Saha Robotik Ürün ve Pazarlama Müdürü İsmail Çakmak’ın DÜNYA Gazetesi’ne verdiği bilgilere göre, şirketin odağında artık yalnızca robot üretmek değil, restoran ve otellerin operas­yonlarını baştan sona daha verimli hale getiren bir tek­noloji ekosistemi oluşturmak bulunuyor. Çakmak, bu yak­laşımı “Horeca 4.0” olarak ta­nımlıyor.

Seri üretim altyapısı geliştirildi

Saha Robotik’in büyüme hikâyesinde yatırım turla­rı önemli bir yer tuttuğunun anlatan Çakmak, “İlk olarak APY Ventures liderliğinde 380 bin dolarlık tohum yatı­rım aldık. Bir sonraki aşama­da ise 2023 yılında 3 milyon dolarlık yatırım turunu ta­mamladık. Bugüne kadar al­dığımız toplam yatırım 4,5 milyon dolara ulaştı. 2023’te­ki yatırımın önemli bölümü­nün seri üretim altyapısının geliştirilmesi ve yurt dışı ope­rasyonlarının hızlandırılma­sı için kullanmaya çalıştık. Bizim yatırım hikâyemiz as­lında robotik teknolojilerin Türkiye’de yalnızca Ar-Ge alanında değil, ticarileşme ve uluslararasılaşma aşamasın­da da karşılık bulmaya başla­dığını gösteriyor” dedi.

Garsonun yerine değil yanında çalışıyor

Çakmak, Saha Robotik’in Horeca sektöründeki temel yaklaşımının, robotların in­san çalışanların yerine geç­mesinden ziyade onların ve­rimliliğini artırması üzerine kurulduğunu kaydetti. Çak­mak, “Servis robotları mut­faktan aldıkları siparişleri masalara taşıyabiliyor, boşla­rı yeniden mutfağa götürebi­liyor. Robotların fiziksel ola­rak bir insan koluna sahip ol­maması nedeniyle özellikle restoranlarda garsonlarla bir­likte çalışması öngörülüyor. Böylece garsonların uzun me­safelerde taşıma ve yürüme gibi operasyonel işlere ayırdı­ğı zaman azaltılırken, aynı an­da daha fazla masaya hizmet verebilmeleri amaçlanıyor. Bu modelle, özellikle personel maliyetlerinin işletmeler açı­sından önemli bir gider kale­mi olduğu Horeca sektöründe verimlilik arayışına yanıt ver­meyi hedefliyoruz. Saha Ro­botik, robot teknolojisinin in­san kaynağını ortadan kaldır­masından ziyade, çalışanların müşteriyle iletişim ve hizmet kalitesi gibi daha yüksek kat­ma değerli işlere odaklanma­sına imkân sağlayabileceğini savunuyor.

Masadaki cihaz satış verisini de topluyor

Girişimin yeni nesil çözüm­lerinde robotların yanı sıra masaüstü sipariş cihazları da önemli bir yer tutuyor. Doğal dil üzerinden sipariş alabilen bu cihazlar, müşterinin tale­bine göre tamamlayıcı ürün önerileri de yapabiliyor. Çak­mak, şunları söyledi: “Örne­ğin döner siparişi veren müş­teriye patates veya turşu öne­rilebiliyor. Böylece sistem yalnızca sipariş alma operas­yonunu otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çap­raz satış fırsatları oluşturu­yor. Toplanan veriler ise iş­letmelere farklı bir avantaj sağlıyor. Hangi ürünlerin bir­likte satıldığı, hangi saatlerde yoğunluk yaşandığı, müşteri dağılımının nasıl değiştiği ve hangi ürünlerin daha fazla ta­lep gördüğü gibi bilgiler analiz edilebiliyor.”

60 binin üzerinde otonom teslimat

Çakmak, Saha Robo­tik’in robotik teknolojiler­le ilgili deneyiminin yalnız­ca restoran ve otellerle sı­nırlı olmadığını anlatarak, “Hastaneler, iş merkezle­ri, kompleks yapılar, hava­limanları ve alışveriş mer­kezleri gibi farklı kapalı alanlarda da çözümler geliş­tiriyoruz. 2021 yılında Sky­land İstanbul’da hayata geçi­rilen otonom online market modelimiz, robotların gerçek yaşam ortamlarında kullanı­mına ilişkin önemli uygula­malarından biri oldu. Sistem üzerinden verilen siparişle­rin asansörler kullanılarak dairelere ulaştırılması sağ­landı. Bugüne kadar 60 binin üzerinde sipariş bu sistem­le son kullanıcıya ulaştırıldı” diye konuştu.

Hedef global Horeca pazarı

Türkiye’de önemli bir müş­teri ve robot filosuna ulaşan Saha Robotik’in yeni dönem büyüme stratejisinden bahse­den Çakmak, bunun merkezin­de yurt dışı projelerin yer aldı­ğını söyledi. Çakmak, “Birleşik Krallık’ta yaklaşık bir yıldır fa­aliyet gösteren bir ofisimiz var. İngiltere’de de hâlihazırda pi­lot robotlarımız çalışıyor. Nor­dic pazarı için de Norveç’te bir ofis açtık. Böylece Avrupa’da­ki operasyonlarımızı iki farklı merkez üzerinden genişletme­ye hazırlanıyoruz. Türkiye’den doğan bir Horeca teknolojisi markasını küresel pazarda öl­çeklemeye odaklanıyoruz.”

Ürün ailesinde 3 ayrı kategori

2020 yılında Serhat Kalyoncu ve Murat Ayrancı tarafından kurulan girişim, Türkiye’de geliştirdiği robotik altyapıyı farklı ülkelerdeki Horeca operasyonlarına uyarlamayı hedefliyor. Saha Robotik’in ürün ailesinde Speedy Service, restoranlarda mutfak ve masa arasındaki taşıma operasyonlarında garsonlarla birlikte çalışırken; Speedy Kurye, özellikle hastane, otel ve kompleks yapılarda dışarıdan gelen kargoların bina içerisinde dağıtımının otonomlaştırılmasına odaklanıyor. Speedy Base ise kapalı alanlarda doğal navigasyonla otonom hareket edebilen ve farklı operasyonlara uyarlanabilen bir platform olarak konumlanıyor. Şirketin ürünleri, asansör sistemleriyle entegrasyon sayesinde çok katlı binalarda da görev yapabiliyor.