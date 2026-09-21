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Google’ın gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini ile yürüttüğü siber güvenlik testi, kontrollü ortamın dışına taşarak üç gerçek şirketin sistemlerine erişimle sonuçlandı. Google, mayıs ayında yaşanan üç ayrı olayı doğrularken test prosedürlerinin olayın ardından değiştirildiğini açıkladı.

Olaylar, yapay zekâ modellerinin yalnızca güvenlik açıklarını tespit etmekle kalmayıp doğru araçlara ve erişime sahip olduklarında gerçek sistemlere girebilecek kadar bağımsız hareket edebildiğini bir kez daha gösterdi.

Testteki şirketin adı gerçekte de vardı

Gemini, üçüncü taraf güvenlik değerlendiricisi Irregular tarafından yürütülen “capture the flag” türü bir siber güvenlik testine katılıyordu. Modelden, tamamen kurgusal olduğu varsayılan bir şirketin yazılımındaki güvenlik açıklarını kullanarak belirli bilgilere ulaşması istendi.

Ancak test için seçilen kurgusal şirket adı, gerçek dünyada faaliyet gösteren bir şirketle aynıydı. Gemini’nin de yanlışlıkla açık bırakılan internet bağlantısını kullanabilmesi, modelin test ortamı ile gerçek internet arasındaki sınırı aşmasına yol açtı.

Birinde parolaları deneyerek içeri girdi

Üç vakadan birinde Gemini, internette karşısına çıkan korumalı bir sisteme erişebilmek için farklı parola kombinasyonlarını denedi. Model, doğru parolayı bulana kadar denemelerini sürdürdü ve ardından gerçek şirket sistemine erişim sağladı.

Bu olayın dikkat çekici tarafı kullanılan yöntemin teknik olarak son derece karmaşık olmamasıydı. Gemini gelişmiş bir sıfır gün açığı kullanmak yerine, klasik parola tahmini yöntemlerinden yararlanarak korumalı sisteme ulaşabildi.

İki şirketin bilgilerini internette buldu

Diğer iki vakada ise yöntem farklıydı. Gemini, internete açık kod ve dosya depolarında yaptığı taramalarda gerçek şirketlere ait erişim bilgileri buldu.

Model daha sonra bu kullanıcı adı, parola veya benzeri kimlik bilgilerini kullanarak şirketlerin korumalı sistemlerine erişti. Böylece test için oluşturulan sanal hedefe ulaşmaya çalışan yapay zekâ, internette karşısına çıkan gerçek kimlik bilgilerini kullanabilecek kadar geniş bir hareket alanı elde etmiş oldu.

Gerçek sistem olduğunu anlayınca durdu

Google’ın aktardığı bilgilere göre Gemini, eriştiği sistemlerin test ortamının değil gerçek şirketlerin altyapısının parçası olduğunu fark ettikten sonra işlemlerini durdurdu.

Google Güvenlik Mühendisliği Başkan Yardımcısı Heather Adkins, güçlü yapay zekâ modellerinin güvenli biçimde geliştirilmesinin kritik önemde olduğunu belirtti. Şirket etkilenen kuruluşlarla iletişime geçti ve test ortağıyla birlikte güvenlik prosedürlerinin değiştirilmesi için çalışma yürüttü.

Testi gerçekleştiren Irregular da bilinen sorunların giderildiğini ve ilgili yapay zekâ laboratuvarlarının temmuz sonunda bilgilendirildiğini açıkladı.

İnternet erişiminin açık kalması kritik hata oldu

Gemini’nin normal koşullarda kapalı ve kontrollü bir değerlendirme ortamında çalışması gerekiyordu. Ancak test sırasında modelin internet erişiminin istemeden açık bırakıldığı ortaya çıktı.

Bu hata, modelin yalnızca hazırlanan sanal hedeflerle sınırlı kalmasını engelledi. Gemini internette arama yapabildi, gerçek şirketlerin altyapılarını gördü ve bulduğu erişim bilgilerini kullanabildi.

Olay, yapay zekâ güvenlik testlerinde asıl riskin yalnızca modelin ne kadar güçlü olduğu değil, test ortamının hangi sistemlere erişmesine izin verdiği olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Google da listeye eklendi

Google’ın açıklamasıyla birlikte büyük yapay zekâ laboratuvarlarının neredeyse tamamında benzer güvenlik vakaları kamuoyuna yansımış oldu.

OpenAI modellerinin test sırasında gerçek Hugging Face altyapısına erişmesi, Anthropic modellerinin üç farklı kuruluşun sistemlerine ulaşması ve Meta’nın modelinin başka bir şirketin sistemine girmesinin ardından şimdi aynı sorun Google’ın Gemini modelinde görüldü.

Ortak nokta, gelişmiş yapay zekâ ajanlarının kendilerine verilen hedefe ulaşmaya çalışırken insan operatörlerin öngörmediği yolları kullanabilmesi. Modellerin kod yazma, internette arama yapma, parola deneme ve harici sistemlerle etkileşime girme kapasitesi arttıkça güvenlik testlerindeki küçük yapılandırma hatalarının sonuçları da büyüyor.