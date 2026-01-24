Fed başkanlığı için öne çıkan isim değişti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında sona erecek olan mevcut Fed Başkanı Jay Powell’ın yerine kimi aday göstereceği merakla beklenirken Trump'ın değerlendirdiği isimlerden biri bu hafta öne çıktı.

BlackRock yöneticisi Rick Rieder, Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanını belirleme sürecinde öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Tahmin piyasası Polymarket’te Rieder’in kazanma olasılığı hafta başında yüzde 6 seviyesindeyken cuma öğleden sonra yüzde 47’ye yükseldi. Böylece Rieder, Polymarket’te ilk sıraya yerleşmiş oldu.

Mevcut başkan Powell'ı faiz oranlarını yeterince hızlı düşürmediği için defalarca hedef alan Trump, bu hafta yaptığı açıklamada Fed başkanı adayını “çok uzak olmayan bir gelecekte” açıklayacağını söyledi.

'Yeni bir döneme işaret ediyor'

Rieder’in bahis piyasalarındaki yükselişi, aylardır süren Fed başkanlığı tartışmalarında yeni bir döneme işaret ediyor.

Financial Times'a konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Hazine Bakanlığı yetkilileri son dönemde büyük tahvil yatırımcılarıyla Rieder hakkında daha doğrudan temaslarda bulundu. Fed’in eski yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh da Rieder’in güçlü adaylardan biri olduğunu doğrulayan isimler arasında yer aldı. Hazine Bakanlığı ise yorum talebine yanıt vermedi.

Büyük bir ABD’li varlık yönetim şirketinin yöneticisi, "Rick ideolojik değil, daha pragmatik. Fed’in kurumsal mirasını ve kendi mirasını önemsiyor. Piyasalar için en iyi ve en bağımsız seçenek o; veriye dayalı hareket eder" ifadelerini kullandı.

Uzun süre Trump’ın tercihi olarak görülen Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett’in şansı ise son haftalarda zayıfladı. Financial Times’ın haberine göre, büyük tahvil yatırımcıları Hazine’ye, başkana çok yakın bir ismin seçilmesinin piyasalarda huzursuzluk yaratabileceği ve merkez bankası bağımsızlığına dair endişeleri artırabileceği uyarısında bulundu.

Daha önce favori aday olarak görülen Kevin Warsh’ın Polymarket’teki olasılığı ise hafta içinde yüzde 64’ten yüzde 35’e geriledi.

Reider kimdir?

BlackRock’ta küresel sabit getirili yatırımlardan sorumlu yatırım direktörü olan Rieder, şirketin 2,4 trilyon dolarlık tahvil stratejilerini yönetiyor.

2009 yılında BlackRock’ın R3 Capital Partners’ı satın almasıyla şirkete katılan Rieder, daha önce yaklaşık 20 yıl Lehman Brothers’ta çalışmış deneyimli bir piyasa uzmanı olarak biliniyor.