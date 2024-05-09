Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Boston Fed Başkanı Collins'ten dikkat çeken ipucu

Fed Mayıs ayındaki son toplantısında faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Bu aralık son 23 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçerken, FED'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Fed'in 12 Haziran'daki toplantıda faizi indirmesi beklentiler dahilinde değil.

Peki Fed ne zaman faiz indirecek? Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine imza atacağı öngörülürken, söz konusu adımın eylül ayında yapılacağına yönelik beklentiler öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, son faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında faiz oranlarını düşürmeye başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun düştüğüne dair güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade etmişti.

'Beklenenden daha uzun sürebilir'

Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın hedefine geri dönmesinin muhtemelen beklenenden daha uzun süreceğini söyledi. Ancak Collins politika yapıcıların faiz oranlarını normalleştirmeye başlamak için çok uzun süre beklememeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde dün yaptığı konuşmada Collins, "Faaliyet ve enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizler, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven duyana kadar politikayı mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.

'İlerleme zaman alacak'

Kesintiden önce yerine getirilmesi gereken koşulları inceleyen Collins, enflasyon beklentilerine, daha fazla enflasyondaki düşüş işaretlerine, ücretlerden gelen sinyallere ve işgücü piyasasındaki ılımlılaşmaya odaklandığını söyledi.

Collins “Mevcut durum, ilerlemenin zaman alacağını ve düzensiz olmaya devam edeceğini kabul ederek, metodik bir kararlılık gerektiriyor. Tüm göstergelerin uyumlu olmasını beklemek, politikayı normalleştirmeye başlamak için çok yüksek bir çıtadır" diye ekledi.