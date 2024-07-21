Financial Times'tan 'Türkiye' analizi: 'Hızla' terk edebilir

İngiltere'nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times, son dönemde Türkiye'ye giren yabancı sermayenin olası küresel ya da yerel şoklar nedeniyle ülkeyi "hızla" terk edebileceğini yazdı.

"Yatırımcılar Türk lirasına milyarlarca dolar yatırıyor" başlığıyla verilen analizde, fonların yüksek faiz oranlarından faydalanmak için Türkiye'ye yöneldiği ancak bunun ülkeyi piyasadaki ani değişimlere karşı savunmasız bırakabileceğine dikkat çekildi.

Düşük maliyetle borçlanarak yüksek getirili para birimlerine yatırım yapma stratejisi olan "carry trade" akımına dikkat çekilen makalede, Türk lirasının yılbaşından bu yana ABD doları karşısında yüzde 18 değer kazandığı belirtiliyor.

Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'ye toplam 24 milyar dolarlık carry trade fonu akarken, makalede son bir yılda Türk tahvillerine 12,5 milyar dolarlık yabancı girişi olduğu belirtiliyor.

Analizde, Türkiye'ye girişlerin çoğunun "hızlı para" akışı şeklinde olduğu ve bu nedenle olası bir şok durumunda hızlı bir çıkış yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Yatırım şirketi Abrdn'den Kieran Curtis, "Bu işlemlerde hızlı paranın payı artıyor, bu da tersine dönme olasılığını artırıyor," dedi.

Bir Türk ekonomi yetkilisi de aynı görüşü paylaşarak dış şokların kararsız yatırımcıları Türk piyasalarından uzaklaştırabileceğini kabul etti.

Hedge fon yöneticileri de yerel tasarruf sahiplerinin Türk lirasına olan güvenlerini ve Türkiye'ye olan ilgilerini kaybetme riskinin altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki artış yabancı sermaye çıkışlarına karşı bir miktar koruma sağlayabilecek olsa da, büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırımların henüz gerçekleşmediği belirtiliyor.

FIM Partners'ın Baş Makro Stratejisti Charlie Robertson, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcılara bir miktar öngörülebilirlik sunabileceğini, ancak bu öngörülebilirliğin sonuçlarının ancak birkaç yıl içinde görülebileceğini söyledi.