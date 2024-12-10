Finlandiya'ya ihraç edilen üründe salmonella! Hepsi piyasadan toplatıldı

Son dönemde Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünleri standartları karışılamadığı ya da ciddi toksik madde bulundurduğu gerekçesiyle geri gönderiliyor.

İtalya ve Bulgaristan'a ihraç edilen kuru incirlerde 'aflatoksin b1', Almanya'ya giden kuru incirlerde ise yüksek miktarda 'okratoksin a' tespit edilmişti. Bulgaristan'a yollanan narlardan da 'asetamipirid ve sulfoxaflor'çıktı. Ürünler Türkiye'ye iade edilirken, bu defa Finlandiya'dan haber geldi.

Kimyonda salmonella

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) Türkiye’den Finlandiya'ya gelen kimyonların toplatıldığı bildirildi.

‘Ciddi’ uyarısıyla paylaşılan 730077 sayılı bildirimde Finlandiya, kontroller sonucu Türkiye’den gelen kimyonlarda "salmonella - patojen mikroorganizmalar" tespit edildiğini belirtti. Tüm ürünlerin piyasadan geri çekildiğini açıkladı.

Dışkı teması ile bulaşıyor

Bağırsak yolunu etkileyen salmonelle bakterisi genelde dışkı teması sonucu bulaşıyor. Dışkı ile temas eden gıdanın tüketilmesi sonucu, ishal ve mide bulantısı ile kendini gösteren hastalık müdahale edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.