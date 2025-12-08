Fitch'ten Türk bankalarında 2026 uyarısı: Sermaye 200 baz puan düşebilir

Fitch Ratings, Türk bankalarının sermaye oranlarının 1 Ocak 2026’da düzenleyici kolaylıkların kaldırılmasıyla ortalama 170-200 baz puan düşeceğini öngörüdü.

Düşüşün ana nedeni ise yabancı para risk ağırlıklı varlıkların güncel kurlarla yeniden hesaplanması olacak. BDDK ayrıca satılmaya hazır menkul kıymetlerdeki gerçekleşmemiş zararların sermaye hesaplamalarına yansıtılmasını zorunlu kılacak.

Temettü ödemeleri azalacak

Büyük bankaların sermaye yeterlilik oranlarının kaldırma sonrası yüzde 13-17 aralığında kalması, CET1 oranlarının ise yüzde 9-13 arasında olması bekleniyor. Kamu mevduat bankalarının ise genellikle alt seviyelerde yer alması öngörülüyor. Fitch, çoğu bankanın düzenleyici minimumların üzerinde yeterli tamponlara sahip olacağını ve kararın kredi açısından nötr olduğunu belirtiyor.

Orta ve küçük ölçekli bankaların bazıları ek sermaye artırımı ihtiyacı duyabilir. 2026’da artan kârlılık ve yavaşlayan kredi büyümesiyle sermaye yapısının desteklenmesi, bankaların temettü ödemelerini azaltarak sermaye biriktirmeye öncelik vermesi bekleniyor.