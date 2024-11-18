G20 ülkelerine ihracat 100 milyar dolara yaklaştı

Dünyanın gözü Brezilya'da gerçekleşecek G20 zirvesine çevrildi. Dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 85'ini, küresel ticaretin yüzde 75'ini oluşturan G20 ülkeleri, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 19 üye ülke ve Avrupa Birliği ile Afrika Birliği'nden oluşuyor.

Bu yıl G20'nin dönem başkanlığını Brezilya üstleniyor. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Zirvenin ana teması ise "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek."

İhracat 5 yılda yüzde 37 arttı

Bu kapsamda Türkiye'nin küresel ekonomideki rolünü güçlendirme çabaları üye ülkelerle olan ihracat verilerine de yansıdı. Türkiye, G20'ye üye 18 ülkeye 2019'da 71 milyar 197 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdi.

Covid-19 salgının patlak verdiği 2020'de Türkiye'nin söz konusu ülkelere ihracatı 68 milyar 789 milyon dolara gerilerken, 2021'de 86 milyar 780 milyon doları buldu.

4 yıllık dönemde 100 milyar dolarlık ihracat

Türkiye, 2022'de 97 milyar 322 milyon dolarlık, geçen yıl ise 97 milyar 249 milyon dolarlık ürünü söz konusu ülkelere sattı. Böylece Türkiye'nin bu ülkelere ihracatı 2019-2023 döneminde yaklaşık yüzde 37 artış gösterdi ve 100 milyar dolara yaklaştı.

Bu yılın 9 ayında ise Türkiye söz konusu 18 ülkeye 73 milyar 889 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdi. Öte yandan, Türkiye'nin, üye ülkeler dışında AB ve Afrika Birliği'ne ihracatında da bu dönemde artış görüldü.

En çok ihracat Almanya'ya, en az Arjantin'e

Türkiye'nin ihracatı söz konusu dönemde 18 üye ülkenin 16'sına artarken, Suudi Arabistan ve Arjantin'e dış satım azaldı. Almanya'ya 2019'da 16 milyar 617 milyon dolarlık ürün gönderilirken, geçen yıl bu tutar yaklaşık yüzde 27 artışla 21 milyar 83 milyon dolara çıktı.

ABD'ye Türkiye'den 2019'da 8 milyar 971 milyon dolar, 2023'te 14 milyar 880 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeye söz konusu dönemde ihracat artışı yüzde 66'yı buldu.

Türkiye'nin geçen yıl G20 ülkeleri arasında en çok ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke ise Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye 2019'da 11 milyar 279 milyon dolar, geçen yıl ise yüzde 10 artışla 12 milyar 463 milyon dolarlık ürün gönderildi.

G20 içinde geçen yıl Türkiye'nin en az ihracat yaptığı ülkeler ise 171 milyon dolarla Arjantin, 411 milyon dolarla Endonezya, 645 milyon dolarla Japonya oldu.