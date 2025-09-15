Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi 96,7 milyar TL fazla verdi.

Aynı dönemde bütçe giderleri 1 trilyon 191,4 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 288,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bütçe 129,6 milyar TL açık verirken, bu yıl güçlü bir fazla kaydedilmiş oldu.

Faiz dışı fazla 276 milyar TL

Ağustos ayında faiz hariç giderler 1 trilyon 11,6 milyar TL oldu. Faiz harcamaları 179,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece faiz dışı fazla 276,4 milyar TL olarak kaydedildi. 2024 yılı Ağustos ayında ise faiz dışı dengede 32,5 milyar TL açık verilmişti.

Giderlerde yüzde 45 artış

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 artış göstererek 1 trilyon 191,4 milyar TL’ye yükseldi. Faiz hariç giderlerdeki artış ise yüzde 39,9 oldu. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı 2024’te yüzde 7,4 iken 2025’te yüzde 8,1’e çıktı.

Gelirler yüzde 86 arttı

Bütçe gelirleri Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,5 artışla 1 trilyon 288,1 milyar TL oldu. Vergi gelirleri 1 trilyon 150,4 milyar TL, genel bütçe vergi dışı gelirler ise 113,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,5 artış kaydetti. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2024’te yüzde 7,8 iken bu yıl yüzde 10,3’e yükseldi.