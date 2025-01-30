Gerçek kişiler döviz satarken, şirketler alıma devam ediyor
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları bir haftada 2 milyar 511,90 milyon dolar artarak 165 milyar 827,30 milyon dolara ulaştı. Bireysel yatırımcıların döviz hesapları 1,26 milyar dolar artarken, tüzel kişilerin döviz varlıkları 1,24 milyar dolar yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında, bireysel yatırımcıların döviz hesaplarında 108 milyon dolarlık düşüş, şirketlerde ise 695 milyon dolarlık artış görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. 24 Ocak haftasında döviz hesapları 2 milyar 511,90 milyon dolar artarak 165 milyar 827,30 milyon dolara ulaştı.
Bireysel yatırımcıların döviz hesaplarında 1 milyar 269,90 milyon dolarlık artış görülürken, şirketlerin döviz varlıkları 1 milyar 241,80 milyon dolar yükseldi.
Şirketlerden dövize yoğun talep!
* Gerçek kişilerin döviz mevduatları: 103 milyar 985,90 milyon dolara çıktı.
* Tüzel kişilerin döviz mevduatları: 61 milyar 841,30 milyon dolara ulaştı.
Veriler parite etkisinden arındırıldığında farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bireysel yatırımcıların döviz hesaplarında 108 milyon dolarlık düşüş yaşanırken, şirketlerin döviz varlıkları 695 milyon dolar arttı.