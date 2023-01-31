Gıda maliyetinde ambalaj fiyatları yüzde 200 oranında arttı

Sektör temsilcileri ambalajın, raftaki ürünün toplam maliyetinin yüzde 25’e çıktığını belirtti. Temsilciler, maliyetleri düşürmek için ürünlere zarar gelmeyecek ama düşük maliyetli ambalajları tercih ettiklerini söyledi.

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, ambalaj maliyetlerinin özellikle son bir yıl içerisinde yüzde 200 arttığını söyledi. Göksu, “Ambalaj maliyetleri son bir yılda yüzde 200 oranında arttı. Gıda ürünlerinin toplam maliyeti içindeki payı ise yüzde 25’i geçmiş bulunuyor. Bu durum her ürün için geçerli değil ancak genel olarak bakıldığında durum bu şekilde. Büyük boy ambalajlı ürünlerde maliyet aşağı düşse de küçüklerde maliyet çok fazla artıyor."

Ambalajın ürün içerisindeki payı yüzde 25’e geldi

Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı da aynı maliyet payına dikkat çekti. Taycı, “Özellikle bitmiş işlenmiş tarım ürünleri grubunda iç ambalaj, sunum kutusu ve dış koli olarak baktığımızda ambalajın ürün içerisindeki payı yüzde 25’e geldi" dedi.

Uygun maliyetli ürünlere öncelik veriyoruz

Taycı maliyetler dolayısıyla farklı önlemler aldıklarına vurgu yaptı: Kendi müesseselerimizde hem ambalaj makinalarında hem de ıskartada, artıkları değerlendirmek için milimetrik hassasiyetle çalışıyoruz. Eskiden pahalı varaklı süslü malzemeler kullanırdık. Son dönemde onları kullanmıyoruz. Distribütörlerden biraz daha sade ürünleri talep ediyoruz. Ürünün niteliğini koruyabilecek ama uygun maliyetli ürünlere öncelik veriyoruz.