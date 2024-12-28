Girişimci öğrencilere destek programı ÜNİDES'e rekor başvuru

Üniversite öğrencilerinin projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlanmak amacıyla uygulanan ÜNİDES'in ikinci döneminde başvuru rekoru kırıldı. 362'sinin ulusal, 636'sının ise yerel olduğu 998 proje arasında en fazla başvuru İstanbul, İzmir ve Bayburt illerinden yapıldı.

Konuya yönelik açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımız, projelerin değerlendirmelerini yapmaya başladılar. Elimizden gelen en kısa sürede tüm başvuruları değerlendirip gençlerimizin projelerini bir an önce hayata geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

Üçüncü dönem başvuru tarihleri: 3-27 Şubat 2025

ÜNİDES'in üçüncü dönem başvuruları, 3-27 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerel projelerde 50 bin, ulusal projelerde ise 100 bin liraya kadar ayni destek sağlanacak.