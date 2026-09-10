Girişimcilere “Dijital Şirket” dönemi: Kuruluş kolaylığı ve başlangıç muafiyetleri geliyor

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Türkiye’de şirket kuruluşundan yatırım süreçlerine, piyasa denetiminden konkordato uygulamasına kadar iş dünyasını ilgilendiren birçok alanda yeni düzenlemeler planlanıyor.

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da yatırımcıların karşılaştıkları sorunların daha etkin çözülmesi, bürokratik işlemlerde harcanan zamanın ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri ise teknoloji girişimlerini doğrudan ilgilendiren “Dijital Şirket” uygulaması olacak.

Dijital Şirket uygulaması hayata geçirilecek

OVP’ye göre teknoloji tabanlı girişimlerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan “Dijital Şirket” uygulaması devreye alınacak.

Sınai mülkiyet tescil süreçlerinde de yapay zekadan yararlanılacak. Böylece işlemlerin hızlandırılması ve karar kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Şirketler için “tek durak ofis” geliyor

İş ve yatırım süreçlerindeki bürokrasiyi azaltmak için “tek durak ofis” kurulacak. İşlemlerin bu yapı aracılığıyla en aza indirilmesi planlanıyor.

Şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar karşılaştıkları idari yükler azaltılacak, mevzuat sadeleştirilecek. Kamu hizmetlerinin ise dijital, bütünleşik ve kullanıcı odaklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Yatırımcı ile kamu arasındaki sorunlar için yeni kurul

OVP kapsamında Yatırım Koordinasyon ve Uzlaştırma Kurulu oluşturulacak.

Kurul, yatırımcılar ile kamu idareleri arasında yatırım süreçlerinde ortaya çıkan idari ve uygulamaya ilişkin sorunların yargıya veya tahkime taşınmasından önce ele alınmasını sağlayacak. Sorunların eş güdüm ve uzlaşı yoluyla çözülmesi için yeni bir mekanizma oluşturulacak.

Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak

Piyasa denetiminde de yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilecek. Farklı kamu idareleri tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu çatısı altında toplulaştırılacak.

Yeni kurumla denetimlerde uygulama birliğinin sağlanması ve mükerrer işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Elektronik ve perakende ticarette haksız ticari uygulamalara ilişkin düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla denetimler de yaygınlaştırılacak. Elektronik ticaretin geliştirilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi için yeni mekanizmalar oluşturulacak.

Konkordato düzenlemesi değişecek

Programda konkordato uygulamasına yönelik yeni düzenlemeler de yer aldı.

Ticari hayatta konkordato uygulamasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi ve sistemin kötüye kullanılmasının önlenmesi amacıyla mevzuat çalışması yürütülecek. İcra ve iflas mevzuatı da günümüz koşulları dikkate alınarak güncellenecek.

Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümünün yaygınlaştırılması ve alternatif çözüm yöntemlerinin güçlendirilmesi planlanırken, ihtiyaç duyulan alanlarda ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.

Dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek. Elektronik tebligat uygulaması da yaygınlaştırılacak.

Yapay zeka ve teknoloji yatırımları öncelikli alanlar arasında

OVP döneminde uluslararası doğrudan yatırımlar için hedef odaklı politikalar uygulanacak. Yatırımların teknoloji ve bilgi transferine, nitelikli istihdama ve ihracata katkısı dikkate alınacak.

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında belirlenen nitelikli yatırım profillerine uygun hedef yatırımcılar belirlenecek.

Veri merkezleri, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, mobilite, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji ekipmanları ve ileri imalat yatırımları öncelikli alanlar olarak desteklenmeye devam edecek.