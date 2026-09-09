Ticaret Bakanı Bolat: Kişi başı milli gelirimiz 20 bin dolara çıkacak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından bu yıl düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla kapılarını açtı. Açılışa Bakan Bolat'ın yanı sıra, bölge milletvekilleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kaymakamlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın yeni dönem hedeflerini anlattı.

"Bölgemiz üretmeye hazır"

Çetin, fuarın ikinci on yılı için belirledikleri vizyonun üç temel başlıktan oluştuğunu belirterek, "Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın ikinci on yılı için vizyonumuzu üç kelimeyle ifade ediyoruz: üretim – dönüşüm – dünyaya açılım" dedi. Bölgemiz üretmeye hazırdır. Sanayicimiz yatırım yapmaya hazırdır. Gençlerimiz geleceği inşa etmeye hazırdır. İş dünyamız dünyaya açılmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

ÇTSO olarak bu hedef doğrultusunda üzerlerine düşen sorumluluğu almaya hazır ve kararlı olduklarını dile getiren Çetin, "Dört yıldır olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin önünü açmak, bölgemizin rekabet gücünü artırmak ve Trakya'nın potansiyelini dünyaya taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bölgemiz sanayisi ülke lideri konumunda"

Çerkezköy ve çevresindeki sanayi üretiminin geldiği noktaya da dikkat çeken Çetin, bölge sanayisinin yarım asrı geride bıraktığını belirtti. Çetin, "Bölgemiz sanayisi yarım asrı geride bırakırken, başta beyaz eşya ve ilaç üretimi olmak üzere birçok sektörde açık ara ülke lideri konumundadır" dedi. Bölge sanayisinin önümüzdeki dönemde üretim ve dönüşüm gücünü Türkiye'nin dünyaya açılma vizyonuyla birleştireceğine inandığını ifade eden Çetin, "Bölgemizin üretim ve dönüşüm gücünü, dünyaya açılan güçlü bir Türkiye vizyonuyla birleştireceğimize inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de yaptığı konuşmada fuarın hem Çerkezköy hem de bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"20 bin 500 dolara ulaştıracağız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, son dönemlerde ekonomide yaşanan büyüme ile kişi başı milli geliri yıl sonunda 20 bin 500 dolara çıkaracaklarını ifade etti. Bolat, "Hükümet olarak 81 vilayetimizin hepsinde ayırt etmeden, kalkınma için hangi öncelikli alanlar varsa o destekleri veriyoruz. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat bizim 4 tane kırmızı çizgimiz. Ve Türkiye'mizi dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik. 23 yıl önce 21'inci sıradan almıştık. Satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükselttik. İşte rakamlar açıklandı; Türkiye, 24 çeyrektir büyümeye devam ediyor. 6 yıl kesintisiz ve 1,7 trilyon dolar yılın ilk yarısı itibarıyla milli gelire kavuştuk. Kişi başına milli gelirimiz de yıl sonunda 20 bin 500 dolara yükselmiş olacak. İhracatta mal, ihracat hedefimiz 282 milyar doları bu ay sonu Allah'ın izniyle aşıyoruz. Hizmet ihracatını da eklediğimizde yıl sonunda 410 milyar doları da inşallah aşacağız" dedi.

"Yatırım olmasa üretim olmaz, üretim olmasa ticaret olmaz"

Ekonomik büyümenin yalnızca kamu politikalarıyla değil, özel sektörün yatırımları ve üretim gücüyle birlikte gerçekleştiğini vurgulayan Bolat, sanayi, tarım, hizmetler ve ticaret sektörlerinin birbirini tamamladığını söyledi. Bolat, "Yatırım olmasa üretim olmaz, üretim olmasa ticaret olmaz, üretim olmasa ihracat olmaz, istihdam olmaz, vergi toplanamaz. O nedenle sanayi üretiyor, tarım üretiyor, hizmetler üretiyor; ticaret bunları pazarlıyor, tanıtıyor, satıyor ve ülkeye döviz kazandırıyor" diye konuştu.

Ekonomik gelişmenin yanı sıra eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, çevreden kültür ve sanata kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, temel hedeflerinin huzur ve barış içerisinde ekonomik gelişmeyi artırarak halkın refah seviyesini yükseltmek olduğunu belirtti.

"Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi"

Çerkezköy ve Trakya'nın sanayi potansiyeline ilişkin Bakan Bolat, ilçenin önemli bir sanayi merkezi haline geldiğini söyledi. Bolat, "Bu çerçevede Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi. Gerçekten kabuğunu aşan ve yanında Kapaklı'yla, yanında Saray'la, yanında Çorlu, Lüleburgaz'la, bu OSB'leriyle hep birlikte, Muratlı'yla Tekirdağ ve Trakya'nın adeta omurgası, lokomotif bölgesi haline geldi" dedi.

Sanayi ve üretime yönelik desteklerin devam edeceğini belirten Bolat, enerji, ihracat, istihdam ve asgari ücret alanlarında verilen desteklerle sanayicilerin, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"150 milyon lirayı gönderdik"

Esnaf kredilerine ilişkin de bilgi veren Bolat, geçtiğimiz hafta Tekirdağ'da yaptığı açıklamada sözünü verdiği 150 milyon liralık kaynağın gönderildiğini belirtti. Bolat, "7 ayda, 8 ayda 1,4 milyar lira yüzde 20 maliyetle esnaf kredileri dağıtmıştık ve 150 milyon lirayı da yarın gönderiyoruz demiştim. Onu gönderdik, esnaflara dağıtıldı" ifadelerini kullandı.