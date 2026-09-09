ABD enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanıyor?
Dünya ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda... Enflasyonun durumuna göre Fed faiz kararını verecek. Sabırsızlık gittikçe artarken "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
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Küresel piyasalar Amerika'dan gelecek TÜFE rakamlarını bekliyor. Brent petrolün yükselmesinin etkilerinin görülüp görülmeyeceği merak edilirken ağustos ayı ABD enflasyon rakamlarının açıklanacağı tam tarih sorgulanıyor. İşte "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
ABD enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.30'da açıklanacak.
ABD'de geçen ay yıllık enflasyon yüzde 3.4 gelirken bu ay da beklenti yüzde 3.4 oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ