Konkordato talebi reddedildi! Yurt dışına üretim yapan tekstil şirketi iflas etti

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Türkiye tekstil sektöründe pamuk, sentetik ve elastan grubu ipliklerde faaliyet gösteren Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen konkordato süreci sonuçlandı. Mali darboğazı aşmak amacıyla konkordato başvurusunda bulunan şirket için İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nihai kararını verdi.

Trioteks İplik’in iflasına karar verildi

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/908 esas numaralı dosyada karar 3 Eylül 2026 tarihinde çıktı.

Mahkeme, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Trioteks İplik’in konkordato talebini reddetti. Şirketin iflasının aynı gün saat 12.15 itibarıyla açılmasına hükmedildi. Kararın ardından durum, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince resmi makamlara bildirilerek ilan edildi.

Konkordato koruması sona erdi

İflas kararıyla birlikte Trioteks İplik lehine daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları da kaldırıldı.

Böylece şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için sağlanan hukuki koruma sona erdi. Konkordato sürecini denetleyen komiserlerin görevlerine de son verildi.

2014 yılından beri faaliyet gösteriyordu

Trioteks İplik Tekstil, Türkiye tekstil sektöründe 2014 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu. Şirket, farklı üretim alanlarına iplik tedarik etmesinin yanı sıra pamuk, sentetik ve elastan grubu ipliklerde danışmanlık da yapıyordu.

İstanbul Bağcılar merkezli şirket; yuvarlak örgü, çorap, dokuma ve dikişsiz üretim dahil olmak üzere farklı tekstil alanlarına hammadde sağlıyordu.

Geri dönüştürülmüş iplikleri uluslararası sertifikalara sahipti

Trioteks’in öne çıkan özelliklerinden biri uluslararası standartlarda sertifikalı ürünleriydi.

Şirketin yüzde 100 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen boyalı iplikleri Global Recycled Standard (GRS) Versiyon 4.0 ve Recycled Claim Standard (RCS) Versiyon 2.0 sertifikalarına sahipti.

Şirketin distribütörlük faaliyetleri kapsamında piyasaya sunduğu elastan, yani spandex iplikler ise bebek ürünlerinde Sınıf I düzeyinde dahi kullanılabilen OEKO-TEX Standard 100 belgesine sahipti.

Hyosung İstanbul Tekstil adına düzenlenen ve 31 Ağustos 2026’ya kadar geçerliliği bulunan sertifika, tedarik edilen “Creora” marka elastan ipliklerin küresel sağlık ve kalite standartlarına uygunluğunu belgeliyordu.

Mahkemenin iflas kararının ardından şirket için tasfiye süreci başlayacak. Trioteks İplik’in tasfiye işlemleri iflas idaresi tarafından yürütülecek.