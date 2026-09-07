Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak?
Fed toplantısı bu ay gerçekleşecek. Toplantının tarihi ve saati merak konusu olurken faizlerin artırılıp artırılmayacağı da sıkça tartışılıyor. İşte detaylar...
Fed faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda... Amerika ilk olarak enflasyon rakamlarını karşılayacak ardından Fed'e odaklanacak. Küresel piyasalar da gelecek kararı beklerken sık sık "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Kevin Warsh aynı gün saat 21.30'da kameralar önüne geçecek.
7 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla piyasaların yüzde 60,4'ü 25 baz puan faiz artışı bekliyor.