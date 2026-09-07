Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı, ne zaman açıklanıyor? Faizler düşer mi?

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Merkez Bankası eylül ayında yine toplanacak. Milyonlar Merkez'den gelecek habere odaklanırken net tarih konusunda bilgi almaya çalışanlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte detaylar..

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 10 Eylül Perşembe saat 14.00'te duyurulacak.

Ekonomistler yıl bitmeden faizlerde mutlaka bir geri çekilme görüleceğini belirtirken bu düşüşün eylül ayında mı yoksa ekim ayında mı başlayacağı hakkında net bir ifade kullanmıyor.