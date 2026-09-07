Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı, ne zaman açıklanıyor? Faizler düşer mi?
3 Eylül'de gelen ağustos ayı enflasyon rakamları sonrası gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Eylül ayı ilerlerken tam tarih sorgulaması da sıklaşıyor. Binlerce kişinin cevap aradığı soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor. Öte yandan faizlerin düşüp düşmeyeceği de bir başla merak konusu...
Merkez Bankası eylül ayında yine toplanacak. Milyonlar Merkez'den gelecek habere odaklanırken net tarih konusunda bilgi almaya çalışanlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte detaylar..
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 10 Eylül Perşembe saat 14.00'te duyurulacak.
Ekonomistler yıl bitmeden faizlerde mutlaka bir geri çekilme görüleceğini belirtirken bu düşüşün eylül ayında mı yoksa ekim ayında mı başlayacağı hakkında net bir ifade kullanmıyor.