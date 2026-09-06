Yeni OVP’nin en çok konuşulan rakamı: Ekonomistlerden peş peşe yorumlar

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Ekonomide 2027-2029 döneminin yol haritasını çizen yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından ekonomistlerden ilk değerlendirmeler geldi. Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan ekonomistler özellikle enflasyon hedeflerine dikkat çekerken, dezenflasyonun hızına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Yeni OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlenirken, enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesi hedeflendi. Böylece önceki OVP'de 2027 için yüzde 15 olarak belirlenen enflasyon hedefi yüzde 21'e yükseltildi.

"Daha gerçekçi ama halen iyimser"

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, programda en fazla merak edilen göstergenin 2027 enflasyon hedefi olduğuna dikkat çekerken, "OVP’de en çok merak edilen 2027 enflasyon hedefiydi. Yüzde 15’ten yüzde 21’e revize edildi. Hala iyimser kalsa da en azından daha gerçekçi." ifadelerini kullandı.

"Piyasalar farklı okuyabilir"

Merkez Bankası'nın eski yöneticilerinden ve TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Ali Çufadar ise yüzde 21'lik 2027 hedefini dezenflasyon programının seyri açısından eleştirdi.

2026'da yüksek baz etkisinin de bulunduğuna işaret eden Çufadar, hedefteki revizyonun piyasalarda ekonomi yönetiminin yüzde 25 civarında bir enflasyonu yeterli gördüğü şeklinde yorumlanabileceğini savundu. Çufadar, enflasyonla mücadelede daha güçlü sonuçların seçim sonrasına kalabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Tek hane 2030 veya sonrasına kalabilir"

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin de OVP'nin enflasyon öngörülerini geçmiş tahminlerle birlikte değerlendirerek, "'Bu gidişle tek hane enflasyonu 2030 veya sonrasında görürüz' dediğim zaman karşı çıkanlar olmuştu. OVP’nin öngörü karnesine bakınca böyle olacağı anlaşılıyor" dedi.

Yeni programda hükümet enflasyonu 2029'da yüzde 9'a indirerek yeniden tek haneye dönmeyi hedefliyor.

Selva Demiralp büyüme-enflasyon dengesine dikkat çekti

Dünya Gazetesi Yazarı, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Selva Demiralp ise OVP'nin açıklanmasından önce yaptığı paylaşımda OVP'lerde büyüme ile dezenflasyon hedefleri arasındaki olası tutarsızlığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Orta Vadeli Program (OVP) öncesinde, geçtiğimiz yıl (ve önceki yıllarda) sistematik olarak tekrar eden bir içsel tutarsızlığı hatırlamakta fayda var. Eylül 2025'te açıklanan son OVP'de (önceki yıllarda olduğu gibi) büyümede bir hızlanma beklenirken (mucizevi şekilde) kuvvetli bir dezenflasyon patikası öngürülüyordu. Bakalım yeni OVP bu içsel tutarsızlığı kaldıracak mı?"

Yeni programda büyümenin 2026'daki yüzde 3,3 seviyesinden 2027'de yüzde 4,2'ye, 2028'de yüzde 4,6'ya ve 2029'da yüzde 5'e çıkması hedeflenirken aynı dönemde enflasyonun yüzde 28,4'ten yüzde 9'a indirilmesi öngörülüyor.