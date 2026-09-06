Bakan Bolat'tan OVP değerlendirmesi: İhracatta 450 milyar dolarlık hedef

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) ticaret politikalarına ilişkin hedeflerini açıkladı. Bolat, 2027 yılında mal ihracatının 292 milyar dolara, programın son yılı olan 2029'da ise mal ve hizmet ihracatının 450 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yönlendirmesiyle hazırlanan 2027-2029 dönemi OVP'nin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programın ticaret politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, üç yıldır uygulanan ekonomi programıyla makro finansal istikrarın güçlendiğini ve ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Ticaret politikasında temel öncelikler

Yeni OVP döneminde enflasyonla mücadelenin ticaret politikasının temel öncelikleri arasında yer alacağını belirten Bolat, rekabet gücünün korunması ve vatandaşların satın alma gücünün artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bolat, dış ticarette rekabet etmekte güçlük çeken sektörlerin verimliliğinin artırılacağını, haksız dış ticaret uygulamalarına karşı etkili tedbirlerin devreye alınacağını ifade etti.

Katma ve marka değeri yüksek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının artırılmasına ağırlık verileceğini aktaran Bolat, ihracatı önceleyen ve haksız rekabet yaratan ithalat uygulamalarını engelleyen aktif bir dış ticaret rejiminin uygulanacağını bildirdi.

Ticaret altyapısının ve finansmana erişimin güçlendirilmesi, pazara erişimin artırılması, tedarik risklerinin azaltılması ve ticari diplomasinin etkinleştirilmesi de programın temel öncelikleri arasında yer aldı.

2027'de mal ihracatı hedefi 292 milyar dolar

Dış ticarete ilişkin rakamsal hedefleri de paylaşan Bolat, küresel ekonomideki olumsuz koşullar ve artan belirsizliklere rağmen 2027 yılında mal ihracatını 292 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bolat, "Program sonu olan 2029 yılında mal ve hizmetler ihracatını 450 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Petrol ve emtia fiyatlarındaki artışların etkisiyle 2027 yılı mal ithalatı hedefinin ise 397 milyar dolar olarak belirlendiğini aktaran Bolat, savaşın enerji ve emtia fiyatları üzerindeki etkilerine rağmen cari işlemler açığının GSYH'ye oranının 2027'de yüzde 1,9 ile tarihsel ortalamasının altında kalmasının beklendiğini kaydetti.

Yüksek teknolojili ihracata ağırlık verilecek

Bolat, OVP döneminde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin ihracat içindeki payının artırılacağını, yeni nesil hizmet alanlarının geliştirilmesine öncelik verileceğini belirtti.

Yeşil ve dijital dönüşüme uyumun güçlendirileceğini ifade eden Bolat, firmaların küresel değer zincirlerindeki konumlarının geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Bolat, "Ticaret politikalarımızı aktif ve dinamik bir şekilde uygulayarak bir taraftan haksız ithalata karşı üreticilerimizi koruyacak, diğer taraftan etkin ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile firmalarımızın pazarlarını genişletecek ve stratejik tedarikleri güvence altına alacağız." dedi.

Dünya ticaretinin ağırlık merkezinin Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya yaklaştığına dikkati çeken Bolat, jeopolitik gelişmelerin Türkiye'yi dünya ticaretinde daha önemli bir konuma taşıdığını ifade etti.

Bolat, Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Hicaz Yolu gibi projelerle Türkiye'yi üretim, ticaret ve yatırımlarda cazibe merkezi haline getirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Gümrüklerde yapay zeka dönemi

Gümrüklerin dijital ve fiziki altyapısının artan uluslararası ticaret potansiyeline uygun hale getirileceğini belirten Bolat, yapay zekâ destekli uygulamaların kullanımının artırılacağını bildirdi.

Bu uygulamalarla ticaretin kolaylaştırılacağını aktaran Bolat, etkin denetim faaliyetleriyle yasa dışı ticaretle mücadelenin de sürdürüleceğini ifade etti.

İç ticarette adil ve etkin işleyen piyasa koşullarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydeden Bolat, rekabeti bozucu faaliyetlerin yakından takip edilerek gerekli müdahalelerin zamanında yapılacağını belirtti.

Bolat, "Yatırım-Üretim-İstihdam-İhracat" odaklı kalkınma vizyonunun yeni OVP döneminde de sürdürüleceğini vurgulayarak, Ticaret Bakanlığının bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.