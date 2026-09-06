Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2027-2029 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2027'de yüzde 4,2, 2028'de yüzde 4,6, 2029'da ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,4 olacağı tahmin edilirken hedef olarak gelecek yıl için yüzde 21, 2028 için yüzde 13,5 ve 2029 için yüzde 9 olması konuldu.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,1, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşmesi hedeflendi.

Programda, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 8,1 olacağına yer verilerek, gelecek yıl hedefi yüzde 8, 2028 yılı için yüzde 7,8 ve 2029 için yüzde 7,6 olarak belirlendi.

İhracatın 2026 sonunda 282 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken 2027'de 292 milyar dolar, 2028'de 302,5 milyar dolar, program sonunda 316 milyar dolar olması öngörüldü. İthalatın, bu yıl sonunda 387 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2027'de 397 milyar dolar, 2028'de 411 milyar dolar, 2029'da da 426 milyar dolar olması öngörüldü.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi hedefleniyor

Program, uygulama sonuçlarıyla yurt içi ve küresel ekonomide meydana gelen gelişmeler doğrultusunda her yıl güncelleniyor. Hayata geçirilecek yeni politika adımlarının belirlendiği program, kamu politikalarında eş güdümün güçlendirilmesi ve kaynakların stratejik öncelikler doğrultusunda yönlendirilmesini amaçlıyor. Bu yönüyle program, kamu kesimi için temel bir politika çerçevesi sunarken özel sektör açısından öngörülebilirliği artırarak, beklentilerin sağlıklı bir zeminde oluşmasına katkı sağlıyor.

2027-2029 dönemini kapsayan OVP, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri doğrultusunda makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesini, mali disiplinin sürdürülmesini ve orta vadede kalıcı fiyat istikrarının tesis edilmesini temel öncelik olarak benimsiyor. Bunun yanında programda, verimlilik artışının desteklenmesi, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesi ile beşeri sermayenin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, iş gücü piyasasının etkinliğinin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gelecek 3 yılı kapsayan program döneminde, bütüncül bir şekilde ortaya konulan hedef ve politikalar kamu yönetiminde kaynakların öncelikli alanlara yönlendirilmesine ve uygulama süreçlerinde etkin eş güdümün sağlanmasına temel teşkil edecek. Bu kapsamda, program dönemi boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe hazırlıkları, mevzuat düzenlemeleri, kurumsal planlama faaliyetleri ve diğer karar alma ve uygulama süreçleri programda belirlenen politika çerçevesi doğrultusunda yürütülecek. OVP'nin ilk yılında uygulanacak politika ve tedbirler ayrıntılı olarak 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alacak.