Memur-Sen'den memur ve emekli zammı için OVP çıkışı: Aynı düzeltme maaşlara da yapılsın

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Yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından Memur-Sen'den memur ve emekli maaşlarına ilişkin yeni bir çağrı geldi. Memur-Sen yeni programda 2026 ve 2027 enflasyon tahminlerinin önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çekerek, daha önce belirlenen memur ve emekli zamlarının da güncellenmesini istedi.

Memur-Sen, önceki OVP'de 2026 için yüzde 16 olan enflasyon tahmininin yeni programda yüzde 28,4'e, 2027 için yüzde 9 olan tahminin ise yüzde 21'e yükseltildiğine işaret etti. Konfederasyon, özellikle 2027 tahminindeki değişime dikkat çekerek, enflasyon beklentisinin bir yıl içinde 2,33 katına çıkarıldığını ifade etti.

"Yüzde 5+4 artış güncellensin"

Memur-Sen, söz konusu değişikliğin 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde belirlenen maaş artışlarının yeniden ele alınmasını gerekli hale getirdiğini savundu. Açıklamada, 2027 yılı için memur ve emeklilere verilen yüzde 5+4'lük artışın güncellenmesi ve buna ek olarak seyyanen zamla iyileştirme yapılması talep edildi.

Memur-Sen, "8. Dönem Toplu Sözleşme'de 2027 yılı için memur ve emeklisine yüzde 5 + yüzde 4'ü reva gören ancak yeni OVP'de 2027 yılı için yüzde 21 enflasyon bekleyen ekonomi yönetimi bir an önce politikasını gözden geçirmeli, memur ve emeklisinin maaş/ücretlerine de aynı düzeltmeyi yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

2026 için de telafi talebi

Memur-Sen, 2027 zammının değiştirilmesinin yanı sıra, 2026'da oluştuğunu belirttiği enflasyon kayıplarının da telafi edilmesini istedi. Mali disiplin ve enflasyonla mücadeleyi desteklediklerini ancak bunun çalışanların satın alma gücü üzerinden yürütülmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Mali disiplin sağlanmalı; fakat kamu görevlilerinin alın teri üzerinden yapılmamalı. Ekonomik istikrar gerçekleşmeli; ancak çalışanların refahı da iyileştirilmeli. Sürdürülebilir büyüme olmalı; ama büyümenin nimetleri kamu görevlilerine ve emeklilerine eksiksiz yansıtılmalı. Enflasyonla mücadele edilmeli; fakat kamu görevlilerimiz başta olmak üzere sabit gelirlilerin satın alma gücü artırılmalı." ifadeleri kullanıldı.

Emekli aylıkları için de çağrı

Memur-Sen'in talepleri arasında kamu çalışanları arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesi de yer aldı. Konfederasyon, kamu görevlilerinin çalışırken aldıkları maaş ile emeklilik sonrasında bağlanan aylık arasındaki farkın büyüdüğüne dikkat çekerek bu makasın kapatılmasını istedi.

Seyyanen zam talebi

Memur-Sen'in açıklamasında, "Hakem Kurulu Kararıyla 2026 yılında oluşturulan enflasyon kayıplarının acilen telafi edilmesini, 2027 yılı için verilen yüzde 5 + yüzde 4 artışın güncellenmesini ve seyyanen zamla iyileştirilmesini, kamu çalışanları arasında oluşturulan ücret dengesizliğinin ve adaletsizliğinin bir an önce giderilmesini, kamu görevlisi ve emeklisinin görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki makasın kapatılmasını bekliyoruz." denildi