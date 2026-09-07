UBS Fed tahminini tersine çevirdi, bu yıl iki faiz artışı bekliyor

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ABD’de beklentileri aşan istihdam verileri, Federal Reserve’in yılın geri kalanına ilişkin faiz görünümünü hızla değiştirmeye başladı. Küresel bankacılık devi UBS, daha önce yıl boyunca para politikasında değişiklik beklemezken yeni tahmininde iki ayrı faiz artışına yer verdi.

Revizyon; güçlü iş gücü piyasası, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın son dönemde sertleşen mesajları ve arz darboğazlarının enflasyon üzerinde oluşturabileceği yeni baskının ardından geldi.

UBS iki toplantıyı işaret etti

UBS Global Wealth Management, Fed’in eylül ve aralık toplantılarında politika faizini 25’er baz puan artırmasını bekliyor. Böylece kurumun yıl sonuna kadar öngördüğü toplam sıkılaştırma 50 baz puana ulaşıyor.

UBS’nin önceki temel senaryosu 2026’nın geri kalanında faizlerin değiştirilmemesi yönündeydi. Yeni tahmin bu nedenle yalnızca toplantı zamanlamasında yapılan küçük bir ayarlama değil, bankanın Fed politikasına ilişkin ana senaryosunun tamamen değişmesi anlamına geliyor.

Fed’in mevcut politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında bulunuyor. UBS’nin tahmin ettiği iki artış gerçekleşirse federal fonlama faizinin yıl sonunda yüzde 4,00-4,25 aralığına çıkması bekleniyor.

162 bin kişilik istihdam artışı dengeyi değiştirdi

UBS’nin tahmin değişikliğinde cuma günü açıklanan ağustos ayı ABD istihdam verileri belirleyici oldu. Tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin belirgin şekilde üzerine çıktı.

İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde kaldı. İş gücüne katılımın da artması, istihdam piyasasındaki gücün yalnızca işsizliğin düşük kalmasından kaynaklanmadığına işaret etti.

Güçlü veri Fed açısından iki yönlü sonuç yaratıyor. Ekonomide sert bir yavaşlama görülmemesi faiz artışı için alan açarken, güçlü talebin enflasyonu hedefin üzerinde tutabileceği endişesi para politikasının yeniden sıkılaştırılması ihtimalini artırıyor.

Warsh’ın Jackson Hole mesajı da etkili oldu

UBS, tahmin değişikliğinin nedenleri arasında Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki açıklamalarını da gösterdi. Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefine yeterince açık ve hızlı biçimde yaklaştığından emin olunması gerektiğini belirtmişti.

Fed Başkanı’nın gerektiğinde daha fazla adım atılabileceğine işaret eden mesajları piyasalarda faiz artışı ihtimalinin yeniden fiyatlanmasına yol açmıştı. Güçlü istihdam verisinin ardından bu senaryonun ağırlığı daha da arttı.

UBS ayrıca arz darboğazlarından kaynaklanabilecek enflasyon risklerinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Enerji fiyatlarındaki artış, ticaret politikaları ve küresel tedarik zincirlerindeki gerilimler fiyat baskılarının yeniden güçlenebileceği endişesini canlı tutuyor.

Piyasa eylül artışına daha fazla ihtimal veriyor

Fed’in bir sonraki faiz kararı 15-16 Eylül toplantısında açıklanacak. Güçlü istihdam raporunun ardından piyasalarda bu toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali belirgin biçimde yükseldi.

Vadeli piyasalarda eylül toplantısında faiz artışı olasılığı yaklaşık yüzde 58 seviyesine çıktı. Bu oran istihdam verileri öncesinde yüzde 50’lerin biraz üzerinde bulunuyordu.

Bununla birlikte karar henüz kesinleşmiş değil. Fed üyeleri, önümüzdeki günlerde açıklanacak tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin para politikası açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da enflasyon baskılarının gerilemeye devam ettiğini gösteren veriler gelmesi halinde faizlerin mevcut seviyede tutulmasını destekleyebileceğini belirtti.

Altın için baskı yeniden arttı

Fed’in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesi değerli metaller açısından önemli bir baskı oluşturuyor. Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi sunmayan altının alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini azaltabiliyor.

Güçlü istihdam verilerinin ardından ons altın haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1’e yaklaşan kayıpla 4.400 dolar seviyesinin altına geriledi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Gümüşte de benzer bir hareket görüldü. Fed’in daha uzun süre yüksek faiz politikasına dönebileceği beklentisi dolar, tahvil getirileri ve değerli metaller arasındaki dengelerin yeniden kurulmasına yol açıyor.

UBS’nin tahmin değişikliği bu nedenle yalnızca ABD para politikası açısından değil, altın ve gümüş yatırımcıları açısından da kritik önem taşıyor. Eylül toplantısından önce açıklanacak enflasyon verileri, mevcut faiz artışı beklentisinin güçlenip güçlenmeyeceğini belirleyecek.