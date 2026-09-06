Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 630 milyon dolarlık yeni kaynak

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TKYB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın 2024 yılından bu yana Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttüğü iki programın finansman kapasitesi ve kapsamı, imzalanan ek finansman anlaşmalarıyla genişletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının geri ödeme garantisi altında sağlanan yaklaşık 630 milyon dolar karşılığı kaynak, yenilenebilir enerji yatırımları ile sanayide emisyon azaltımına yönelik projelerin finansmanında kullanılacak.

Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi kapsamında TKYB'ye 200 milyon avro ek finansman sağlanacak. Program kapsamında daha önce desteklenen dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama yatırımlarına rüzgar enerjisi de eklenecek.

İkinci anlaşma kapsamında ise Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltımı Projesi'ne yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında ek finansman sağlanacak. Kaynakla sanayi kuruluşlarının daha temiz üretim teknolojilerine geçişini sağlayan, enerji ve kaynak verimliliğini artıran yatırımlar ile emisyonların azaltılmasına yönelik baca sonu arıtma yatırımları desteklenecek.

"Yeşil dönüşüme büyük bir ivme kazandıracak"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağı dönemde, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sanayinin rekabet gücünün korunması ve enerji arz güvenliğinin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Çelik, Dünya Bankası'ndan sağlanan ek finansmanların Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracağını belirterek, "Sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası kalkınma ortaklarımızla yürüttüğümüz stratejik iş birliklerini kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"Daha rekabetçi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyecek"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean Christophe Carret, anlaşmaların Türkiye'nin daha rekabetçi, dayanıklı ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişini destekleyeceğini söyledi.

Carret, finansmanla şirketlerin daha temiz üretim teknolojilerine yatırım yapmalarına ve verimliliklerini artırmalarına destek sağlanacağını ifade etti.

Rüzgar yatırımları da kapsama alındı

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop ise anlaşmalarla uzun vadeli ve uygun koşullu uluslararası kaynakların reel sektör ve enerji yatırımlarına aktarılacağını belirtti.

Öztop, "Bir yandan dağıtık yenilenebilir enerji yatırımlarının kapsamını rüzgar yatırımlarını da içerecek şekilde genişletirken, diğer yandan sanayimizin daha temiz ve kaynak verimli üretim teknolojilerine geçişini destekleyeceğiz." dedi.

Sağlanan finansmanın daha fazla işletmenin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirmesine, enerji maliyetlerini ve emisyonlarını azaltmasına ve uzun vadede rekabet gücünü artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.