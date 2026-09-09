Dünyanın en yüksek maaşlı liderine dev zam

Singapur, 15 yıldır değişmeyen bakan maaşlarını artırma kararı aldı. Başbakan Lawrence Wong'un parlamentoda açıkladığı yeni düzenleme zaten dünyanın en yüksekleri arasında bulunan siyasilerin maaşlarını daha da yukarı taşıyacak.

Yeni sisteme göre Wong'un sabit ve değişken ödemelerden oluşan yıllık maaş paketi 2,2 milyon Singapur dolarından 3,6 milyon Singapur dolarına (138 milyon 132 bin 504 TL) yükselecek. 2,85 milyon ABD dolarına karşılık gelen rakam, ABD Başkanı'na ödenen yıllık 400 bin doların (19 milyon 389 bin 120 TL) 7 katından fazla. Wong'un yeni maaşı İsviçre Cumhurbaşkanı'nın ücretinin de dört katını aşacak.

Hatta Wong'un yıllık paketi, ABD, İsviçre, Avustralya, Kanada, Güney Kore ve Yeni Zelanda liderlerinin yasal maaşlarının toplamından bile daha yüksek. Ancak bu karşılaştırmada bazı ülkelerde liderlere sağlanan ikramiye ve diğer ödenekler yer almıyor.

Bakan maaşları özel sektöre göre belirleniyor

Singapur'daki yüksek siyasi maaşların arkasında ülkenin kendine özgü ücret sistemi bulunuyor.

Giriş seviyesindeki bir bakanın maaşının belirlenmesinde, en yüksek gelir elde eden 1.000 Singapur vatandaşının kazançları referans alınıyor. Kamu hizmetinin niteliği dikkate alınarak bu tutara yüzde 40 indirim uygulanıyor.

MR4 olarak adlandırılan bu seviyedeki yıllık referans ücret 1,1 milyon Singapur dolarından 1,8 milyon Singapur dolarına çıkarılacak. Başbakanın maaşı ise MR4 seviyesinin iki katı olarak hesaplanıyor.

Singapur yönetimi, yüksek ücret politikasını özel sektörle rekabet edebilmekle açıklıyor. Hükümete göre bu sistem, finans ve iş dünyasında çok daha yüksek gelir elde edebilecek nitelikli kişilerin siyasete çekilmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda "temiz ücret" modeli olarak tanımlanıyor. Siyasi makam sahipleri üstlendikleri görev sayısından bağımsız olarak tek maaş alıyor ve ücret dışında gizli kişisel ayrıcalıklar bulunmuyor.

Bakanlara ilk etapta yüzde 9'a kadar zam

Yeni referans ücretin 1,8 milyon Singapur dolarına çıkarılması, mevcut bakanların maaşlarının doğrudan bu seviyeye yükseltileceği anlamına gelmiyor. Wong'un açıklamasına göre mevcut siyasi görevlilere 15 Ekim'den itibaren performansları ve son maaş düzenlemelerinin tarihi dikkate alınarak yüzde 9'a kadar tek seferlik zam yapılacak.

Sonraki maaş düzenlemelerinde ise bireysel performans ve üstlenilen sorumluluklar belirleyici olacak. Maaş artışlarının kamuoyunda tartışma yaratabileceğini kabul eden Wong, "Söz konusu meblağlar çoğu vatandaşın kazandığından daha fazla." diyerek siyasi maaşların zor ve hassas bir konu olduğunu söyledi.

Hayır kurumlarına bağışlayacak

Wong, buna rağmen sistemin şeffaf olması gerektiğini savunarak, "Siyasi olarak zor olduğu için bu konudan kaçınamayız." dedi. Başbakan ayrıca görevini sürdürmesi halinde önümüzdeki beş yıl boyunca maaş artışından elde edeceği ek gelirin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Dünyanın en yüksek maaşlı liderleri ise şöyle sıralanıyor:

Singapur Başbakanı: 2.846.783 dolar (137 milyon 999 bin 229 TL)

İsviçre Konfederasyon Başkanı: 604.009 dolar (29 milyon 279 bin 215 TL)

Avustralya Başbakanı: 448.819 dolar (21 milyon 756 bin 411 TL)

ABD Başkanı: 400.000 dolar (19 milyon 389 bin 920 TL)

Kanada Başbakanı: 315.395 dolar (15 milyon 288 bin 772 TL)

Yeni Zelanda Başbakanı: 304.125 dolar (14 milyon 742 bin 550 TL)

Güney Kore Cumhurbaşkanı: 202.562 dolar (9 milyon 819 bin 253 TL)