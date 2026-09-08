TÜİK açıkladı: En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı.

Enflasyondan arındırılmış getirilerde külçe altın, hem aylık hem de yıllık değerlendirmede ilk sırada yer aldı.

Altının ağustostaki reel getirisi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alındığında yüzde 7,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) esas alındığında ise yüzde 7,93 oldu.

Dolar ve borsa ağustosta reel kayıp yaşattı

Aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE'ye göre Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,66, Euro yüzde 0,61 ve mevduat faizi yüzde 0,33 reel getiri sağladı. Aynı hesaplamada dolar yüzde 0,86, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,83 kaybettirdi.

TÜFE'ye göre hesaplandığında DİBS'in reel getirisi yüzde 1,38, Euro'nun yüzde 1,34, mevduat faizinin yüzde 1,05 olarak gerçekleşti. Doların reel kaybı yüzde 0,15, BIST 100 endeksinin kaybı ise yüzde 1,13 oldu.

Üç ayda DİBS, altı ayda mevduat öne çıktı

Üç aylık dönemde en yüksek reel getiri DİBS'te görüldü. Bu yatırım aracı, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 3,46, TÜFE'ye göre yüzde 4,77 kazandırdı. Aynı dönemin en fazla kaybettiren yatırım aracı olan BIST 100 endeksinde reel kayıp, sırasıyla yüzde 7,15 ve yüzde 5,98 olarak hesaplandı.

Altı aylık sonuçlarda ise brüt mevduat faizi ilk sıraya yerleşti. Mevduatın reel getirisi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 1,19, TÜFE'ye göre yüzde 2,87 oldu.

Aylık değerlendirmede lider olan külçe altın, altı aylık dönemde en yüksek reel kaybın yaşandığı yatırım aracı olarak öne çıktı. Altın bu dönemde Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 19,35, TÜFE'ye göre yüzde 18,01 kaybettirdi.

Altının yıllık reel getirisi TÜFE'ye göre yüzde 16,49 oldu

Yıllık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 19,73, TÜFE'ye göre yüzde 16,49 reel getiriyle diğer yatırım araçlarını geride bıraktı.

Yİ-ÜFE esas alındığında DİBS yüzde 4,21, brüt mevduat faizi yüzde 3,35 kazandırdı. Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 0,20, dolar yüzde 8,36 ve Euro yüzde 8,68 reel kayıp yaşattı.

TÜFE'ye göre yıllık reel getiri DİBS'te yüzde 1,39, brüt mevduat faizinde yüzde 0,56 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi yüzde 2,90, dolar yüzde 10,84 ve Euro yüzde 11,16 kaybettirdi.