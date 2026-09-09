Merkez Bankası faiz kararı bugün mü, yarın mı açıklanacak? MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

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Merkez Bankası uzun süredir faizleri yüzde 37'de sabit tutuyor. Bu ay yine çok kritik bir toplantı gerçekleşecek. Gözler Merkez'e çevrilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 10 Eylül Perşembe saat 14.00'te duyurulacak.

Faizler düşecek mi?

Eylül ayında bir faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı konusunda piyasada ciddi tereddütler bulunuyor. Fed'in sıkı para politikasını sürdürebileceği yönündeki beklentiler ve Brent petrol fiyatlarının 95-100 dolar seviyelerine dayanması faiz indirimi beklentilerini zayıflatıyor.