Goldman Sachs'tan çarpıcı dolar tahmini! Altı ay içinde...

Dolar tahminlerini güncelleyen Goldman Sachs stratejistleri altı ay içinde euronun dolar karşısında parite altında işlem göreceğini öngörüyor. Yeni gümrük tarifelerinin hayata geçirilmesi ve ABD ekonomisinin büyüme eğilimi göstermesine işaret eden stratejistler, doların önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 5 oranında yükselmesini bekliyor.

Dolar ne kadar olacak?

Goldman Sachs euro/doların önümüzdeki üç ay içinde paritede, altı ay içinde ise 0,97 seviyesinde işlem göreceğini öngörüyor. Öte yandan haftaya güçlü başlayan dolar, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından ivme kazandı. Euro ise dolar karşısında 1,0208 ile 11 Kasım 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Sterlin tahmini

Enflasyonun yüksek seyrettiği İngiltere'de de bütçe açığı endişeleri büyürken, banka sterlin/dolar tahminini önümüzdeki altı ay için 1,32’den 1,22’ye geri çekti.

Piyasa aktörleri sterlinde dolara karşı yüzde 8’e varan kayıpları fiyatlıyor. Sterlin opsiyonlarına ilgi artarken bazı traderlar kurun 1,12 altına düşeceğine yönelik işlem yaptı.

Candriam’da fon yöneticisi olan Jamie Niven “Bir tarafta İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimleri çok sınırlı bir şekilde fiyatlanırken, mali endişeler de sterlin açısından olumsuz” yorumunu yaptı.