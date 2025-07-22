Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı perşembe açıklanacak: Beklenti ne yönde?
TCMB Para Politikası Kurulu, yılın beşinci faiz kararını 24 Temmuz Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50’ye çekilmesi yönünde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın beşinci faiz kararını 24 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.
Kurul, haziran ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakmıştı.
Toplantı öncesi 21 ekonomistin katılımıyla yapılan beklenti anketine göre, ekonomistlerin çoğunluğu temmuz ayında faiz indirimi bekliyor. Katılımcıların 11’i 250 baz puan, 4’ü 300 baz puan, 6’sı ise 350 baz puanlık indirim öngörüyor. Ankette politika faizine ilişkin medyan beklenti, 250 baz puanlık indirimle yüzde 43,50 seviyesine çekilmesi yönünde oluştu.
Yıl sonuna ilişkin politika faizi medyan tahmini ise yüzde 35 seviyesinde belirlendi.